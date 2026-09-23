西甲｜球證委員會認同李康仁應罰紅牌　賽會反駁皇家馬德里批評

西甲馬德里打吡的裁判爭議仍餘波未了，西班牙的裁判技術委員會認同摩連奴（Jose Mourinho）的指責，認為馬德里體育會的李康仁應被罰紅牌。然而西甲賽會的主席泰巴斯（Javier Tebas）卻批評皇家馬德里的指控，如「活在另一個宇宙」。 摩連奴在皇馬於打吡戰負於馬體會的賽後，拿出一張A4紙點出上半場馬體會2次的犯罰理應被罰紅牌，其中一次是李康仁對費特歷高華維迪（Federico Valverde）的攔截，導致華維迪足踝受傷缺席烏拉圭的國際賽。另一次是基斯甸羅美路（Cristian Romero）踩中祖迪比寧咸（Jude Bellingham）膝蓋。

裁判小組認為球證有明顯錯誤 西班牙裁判技術委員會在星期二（22日）對比賽的爭議裁決進行了審視。首先是皇馬的甸恩胡積臣（Dean Huijsen）因為拉跌基利安奴施蒙利（Giuliano Simeone），小組認為紅牌驅逐是正確決定。至於有關於摩連奴的指控，小組認為李康仁的攔截有高風險導致受傷，應該被罰紅牌，故球證的艾利亞斯（Ortiz Arias）是犯了「清晰而明顯的錯誤」。至於羅美路的攔截，小組認同視像助理裁判（VAR）介入並只應罰黃牌。 不過西甲主朗的泰巴斯站在球證的一方，他在社交平台指：「指球證針對皇家馬德里就像活在另一個宇宙。這種說法只是為掩蓋今季前幾場比賽中，顯而易見的其他問題找的藉口。與其解釋球場上發生的事情，不如指責存在陰謀來得輕鬆。」而皇馬其後聲明，對泰巴斯作出的指控表示無法容忍，不滿其利用身份的優勢批評皇馬。