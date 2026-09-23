名古屋亞運｜阿富汗公路單車銀牌得主　避開塔利班女扮男裝受訓

周二（22日）的名古屋亞運會，公路單車的女子個人賽，香港車手梁穎儀終獲得1面銅牌喜極而泣，而在她前面與中國車手郭莉最後衝線的阿富汗代表法莉巴（Fariba Hashimi）原來也有艱辛的故事。這位阿富汗代表透露，受到塔利班的性別限制，她被迫接受以女扮男裝方式參與訓練。

23歲的法莉巴在周日的個人計時賽只得第7名。不過在昨日卻能與郭莉在最後力拼。她形容自己獲得獎牌非常特別，並希望能啟發阿富汗的其他女性：「我出生在一個女性追夢就會遭到攻擊的國家，我很高興自己能夠與他們抗爭，我希望下一代能夠來到這裡，無所畏懼地代表他們的國家參賽。」法莉巴的姊姊尤杜絲（Yulduz Hashimi）也是阿富汗的女車手，並在15歲已參與單車運動。