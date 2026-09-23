希古恩哥哥美職青年軍涉性騷擾女球證　終被球隊解僱

美職聯的青年隊發生性騷擾事件，哥倫布機員的二隊領隊費特歷高希古恩（Federico Higuain）在一場比賽中，與女球證握手後拒絕放手並作出冒犯言論，日前被哥倫布機員解僱。而費特歷高，正是前阿根廷國腳希古恩（Gonzalo Higuain）的哥哥。

事發在8月23日的一場比賽之前，費特歷高在賽後與女球證握手後，拒絕鬆手，即使球證3次要求他放手，他卻表示：「不要忘記這是男人的比賽」。費特歷高事後被罰停賽2場。哥倫布機員在聲明表示：「我們確定，解除費特歷高希古恩的職務是最符合球會、球員及後勤團隊的利益，」球會指「經過今個星期的溝通以及對過去1個月情況作出的進一步評估，我們認為他未能達到球會對於球隊領隊所設定的標準。」