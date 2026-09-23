名古屋亞運｜簡綽桐100米蝶泳獲銅牌　武術梁宇航散打入決賽（更新）

名古屋亞運，香港泳隊在第4個賽日再獲得獎牌。在預賽以第2名晉級的簡綽桐，在女子100米蝶泳力壓日本南韓選手奪得銅牌。至於同樣在東京舉行的馬術項目，香港的何苑欣在個人賽及團體賽都得第4名。武術方面，兩位散打代表的陳紫晴及梁宇航，分別出戰女子52公斤級的四強及男子60公斤級四強，陳紫晴不敵對手獲得銅牌，而梁宇航打入決賽 簡綽桐在預賽以58秒34，總成績取得次名晉級決賽。面對兩名中國泳手的余依婷與張雨霏的夾擊，而日本名將的池江璃花子也以預賽第5名入決賽。在決賽兩名中國泳手一直帶頭，而南韓的安洗賢則在頭50米處於第3，不過簡綽桐最後50米超越安洗賢，以第3名觸池，為香港取得多1面的游泳獎牌，同樣晉身決賽的楊凱晴得第9。另外女子100米背泳，張心悅在決賽以第8名完成。4x100米的混合接力賽，香港繼續由關鵬、張智傑、楊凱晴及馬紫玲出戰，最終香港隊以第5名結束。

在今早的預賽，林韵晴在女子100米蛙泳預賽第2組僅次中國的楊暢游第2，總成績以第5名晉級決賽，隊友文薈喬總成績12，只作為後補選手。女子100米背泳，張心悅以第8名晉級，陳梓瑜得第12。女子400米個人混合泳，高嘉蓮取得總成績第10晉級決賽，隊友吳麗華就排11。何甄陶在男子100米蝶未能晉級，總成績得第11，隊友古逸豪排第21。男子200米自由泳，兩位香港泳手的盧梓霖及關鵬分別排16及24未能打入決賽。 馬術團體賽港隊僅差1.2分 至於同樣在東京的馬術項目，今日進行越野賽的比賽。香港派出何苑欣、林立信及蘇昱軒出戰。何苑欣以7分鐘完成比賽，未有罰分，但連同盛裝舞步及障礙賽，何苑欣以35.10的罰分得第4名，未能取得獎牌。至於林立信在今日取得30.80罰分，總成績以67.50罰分排19，至於蘇昱軒以7分05秒完成，取得2個罰分，最終以42.10的罰分，總成績得第9。在團體賽香港隊共取得144.70的罰分，以1.2分之差不及南韓，在團體賽只得第4名而未能獲得獎牌。

武術陳紫晴散打摘銅 武術方面，香港的陳紫晴在雖然在女子散打52公斤級項目，四強賽以0:2不敵伊朗選手，但是她仍為香港取得1面銅牌。而男子散打60公斤，21歲的香港代表梁宇航以2:1擊敗印尼的對手，明日與中國的唐思碩爭奪金牌。

男子佩劍同負奧運金牌選手 劍擊方面，香港隊在男子佩劍的個人賽，有陳樂熹及何柏霖出賽，陳樂熹小組賽全勝出線直接晉身16強。而何柏霖雖然淘汰賽第1輪擊敗科威特劍手，不過16強遇上南韓的奧運金牌得主吳尚旭，結果何柏霖輸9:15。吳尚旭在八強又對陳樂熹，今次陳樂熹八強輸6:15，二人都被這奧運金牌淘汰。而女子花劍港隊有陳諾思和鄭曉為參加，二人在分組賽都只輸1場，同樣在16強起步。陳諾思在16強淘汰哈薩克選手晉身八強，可是最後以6:15不敵新加坡的對手出局，而鄭曉為在16強就遇上南韓的對手，輸9:15出局。