名古屋亞運｜大會解釋播錯國歌原因　東京運動員可入住高級酒店

名古屋亞運自開幕以來，在各方面問題不斷。組委會今日（23日）召開記者會為各宗事件進行解釋。其中有關於南韓在上星期播錯國歌的事件，組委會指是因為所有參賽隊伍國歌都放在同一伺服器，往後會把與比賽不相關的國歌在賽前搬走。而日本媒體報道，名古屋的住宿雖然受到代表團的非議，但東京的運動員卻是非常好待遇。

名古屋亞組委在今日舉行記者會解釋開幕前以來的一切爭議。對於在上周五（18日）曲棍球比賽，把北韓國歌當南韓播出。組委會副秘書長大參考彰表示，因為所有在比賽出場的國歌都儲存在同一個裝置內，在放由私人公司播放時出現錯誤。組委會表示為了避免事件再發生，組委會不會將當日用不上的隊伍放入裝置，同時會對音源數據進行覆核，確保不會出錯。然而南韓媒體報道，在星期日的時候，現代五項的頒獎禮亦出現問題，在英語介紹南韓隊時，把國名「Republic of Korea」讀成「Republic of China」，雖然播音員之後道歉及修正，但南韓媒體仍表示不滿。