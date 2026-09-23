名古屋亞運｜大會解釋播錯國歌原因　東京運動員可入住高級酒店

名古屋亞運自開幕以來，在各方面問題不斷。組委會今日（23日）召開記者會為各宗事件進行解釋。其中有關於南韓在上星期播錯國歌的事件，組委會指是因為所有參賽隊伍國歌都放在同一伺服器，往後會把與比賽不相關的國歌在賽前搬走。而日本媒體報道，名古屋的住宿雖然受到代表團的非議，但東京的運動員卻是非常好待遇。
名古屋亞組委在今日舉行記者會解釋開幕前以來的一切爭議。對於在上周五（18日）曲棍球比賽，把北韓國歌當南韓播出。組委會副秘書長大參考彰表示，因為所有在比賽出場的國歌都儲存在同一個裝置內，在放由私人公司播放時出現錯誤。組委會表示為了避免事件再發生，組委會不會將當日用不上的隊伍放入裝置，同時會對音源數據進行覆核，確保不會出錯。然而南韓媒體報道，在星期日的時候，現代五項的頒獎禮亦出現問題，在英語介紹南韓隊時，把國名「Republic of Korea」讀成「Republic of China」，雖然播音員之後道歉及修正，但南韓媒體仍表示不滿。
代表團遲更改巴士時間導致延誤
至於有關於接載運動員前往練習場或比賽場地的巴士經常出現延誤情況，大參指對事件感到詫異，並表示要確保巴士準確是首要的事。不過他表示，隊巴的時間更改在之前一日的下午3時前進行，但有關規定並不符合部份代表團的要求，大會指為之後更改遇問題致歉，並表示會以比賽為優先，但希望代表團盡量避免延遲更改時間。對泰國代表稱他們部份運動員無法入住郵輪，大參指是因為組委會收到的運動員數量，與原本登記的不同，因此組委會要與酒店協調而需要多些時間。另外，就有關比賽的場地有不少空位。組委會表示會為無法抵達場館的觀眾，提供門票轉售的窗口。
在名古屋的郵輪及木貨櫃的選手村，引發運動員不滿之際。日本媒體指東京卻是差天共地的境況。今屆游泳及馬術項目，因為場地問題而改在東京舉行。日本游泳協會的游泳小組會長倉澤利彰被問到在東京的食宿。東京水上運動中心舉行的游泳及跳水比賽，運動員安排在距離場館只約5分鐘車程或15分鐘步程的大型酒店，倉澤稱：「這裡舒適得令人難以置信。我甚至懷疑自己是否有資格體驗這樣的生活。這裡有大型公共浴池，在頂級餐廳用餐，床鋪也無比柔軟。」他還透露，包括日本在內的其他運動員也能在如此一流的生活和餐飲環境中參賽。