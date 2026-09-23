名古屋亞運｜香港代表隊最後一仗再負吉爾吉斯　乒乓球混雙入八強

名古屋亞運男子足球項目，香港隊完成最後一場的分組賽，以0:4不敵吉爾吉斯，3戰全敗出局。而乒乓球項目，香港的杜凱琹與黃鎮廷組合打入八強。而壁球在單打的首圈過關。 之後2場輸給日本和泰國，香港隊與吉爾吉斯早已雙雙出局，港隊未能取得如上屆的四強佳績。面對首戰同樣領先過泰國的吉爾吉斯，首戰為港隊把關的潘尚希今仗復任正選，可是港隊7分鐘就先落後。吉爾吉斯到22分鐘將比數拉開，半場香港落後0:2。換邊後吉爾吉斯在63分鐘又一次拉開比數，之後港隊換入前鋒的米高在前線搶點。但是港隊不單未能追回入球，更在86分鐘再失手，最終輸0:4，分組3戰全敗出局。

壁球3將首日輕鬆晉級 在香港隊強項的壁球項目，今日展開首日的比賽。香港男隊的劉子均與梁子軒，以及女單的何子樂都輕鬆晉身16強。劉子均男單32強對烏茲別克的選手，3局比賽合共失6分之下，大勝11:2、11:3及11:1，僅花19分鐘就晉級。瑯梁子軒對約旦的選手也未太大難度，同樣以局數3:0晉級。女單的何子樂面對國家隊的14歲選手殷子媛，何子樂以11:7、11:2及11:6勝出。明日3人會與女單的陳善鈺在16強上陣。而香港混雙的兩對組合也會上陣。 乒乓球方面，香港兩對混雙組合上午出戰，黃鎮廷與杜凱琹這對四朝元老組合在次圈擊敗澳門組合後，16強再以3:0淘汰泰國選手，明日八強會對印度代表。而吳詠琳與姚鈞濤雖然在次圈輕取尼泊爾的對手，不過16強遇另一對印度代表Yashaswini Ghorpade與Harmeet Desai，就以局數1:3落敗。