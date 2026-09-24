C朗屹立不倒 葡萄牙勢破威爾斯

41歲的基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)繼續入選，新帥又是他効力球會的前教練，將帥再度合璧，有力助衛冕歐國聯的葡萄牙，周四深夜於里斯本的A4組首戰，輕取「升班馬」威爾斯響頭炮。(球賽編號：FB5593；9月25日02:45開賽)
葡萄牙今夏在世盃16強不敵應屆盟主西班牙，但41歲的C朗未言退；足總亦找來72歲的老帥佐治捷西斯(Jorge Jesus)，即今年5月才與該位葡國球王合力為艾納斯於上屆沙特職封王的重臣，接手葡軍。對於C朗仍然入選，佐治捷西斯說：「過去的事不重要，他的表現才是最重要。他(C朗)拿過5次金球獎，但這會影響我的決定嗎？不會，但他與眾不同這一點，確實會影響我的決定。」
葡萄牙是歐國聯最成功球隊，已先後在2019及2025年封王；今次大部分世盃舊將仍然入選，包括三線主力：中堅魯賓戴亞斯(Ruben Dias)、中場般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)、前鋒祖奧菲歷斯(Joao Felix)及拉菲爾利亞奧(Rafael Leao)。這支世界排名第7的歐洲名牌，對上10次主場錄得9勝1和，今次迎戰排名低31位的威爾斯，贏波應是簡單任務。
威爾斯在世盃附加賽4強，射輸十二碼不敵波斯尼亞，無緣今夏決賽周，但比拿美(Bellamy)仍保帥位；今次升上A級聯賽角逐，舊將包括隊長中堅賓戴維斯(Ben Davies)、艾芬艾柏度(Ethan Ampadu)、進攻重心班倫莊臣(Brennan Johnson)、丹尼爾占士(Daniel James)等英超好手，連同英冠域斯咸箭頭基化摩亞(Kieffer Moore)，仍是骨幹成員。
威爾斯計近8場作客只曾打敗歐洲魚腩列支敦士登及哈薩克，縱一向有不俗鬥心，今場作客撼強敵，只怕久守必失，輸少當贏。
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