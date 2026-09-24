C朗屹立不倒 葡萄牙勢破威爾斯

41歲的基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)繼續入選，新帥又是他効力球會的前教練，將帥再度合璧，有力助衛冕歐國聯的葡萄牙，周四深夜於里斯本的A4組首戰，輕取「升班馬」威爾斯響頭炮。(球賽編號：FB5593；9月25日02:45開賽)

葡萄牙今夏在世盃16強不敵應屆盟主西班牙，但41歲的C朗未言退；足總亦找來72歲的老帥佐治捷西斯(Jorge Jesus)，即今年5月才與該位葡國球王合力為艾納斯於上屆沙特職封王的重臣，接手葡軍。對於C朗仍然入選，佐治捷西斯說：「過去的事不重要，他的表現才是最重要。他(C朗)拿過5次金球獎，但這會影響我的決定嗎？不會，但他與眾不同這一點，確實會影響我的決定。」