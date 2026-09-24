歐國聯A級重頭戲 德國強陣有力贏荷蘭

兩大歐洲傳統強國德國及荷蘭，今夏先後易帥，頭炮將於周四深夜的歐國聯A2組碰頭，預計會排強陣及對賽往績佔優的德國，有力作客阿姆斯特丹時佔得上風。足智彩「讓球」開出平手盤，客隊坐和望贏。(球賽編號：FB5596；9月25日02:45開賽)

德國領隊高普

兩大強國今夏在世盃決賽周32強，同時射輸十二碼止步，其中德國更被實力平平的巴拉圭淘汰；德國痛定思痛，邀得前多蒙特及利物浦名帥高普(Klopp)出山領軍，以自己人救自己國家，更在今次「加長版」國際賽期點兵44人，分別以A、B隊形式，應付4場歐國聯比賽，可謂先聲奪人。 獲視為精銳分子的會踢頭兩場，包括多位國內班霸拜仁慕尼黑主力，上位守將尼敦布朗(Nathaniel Brown)、國家隊隊長中場甘美治(Kimmich)及攻中穆斯亞拿(Musiala)，配合季初勇銳的巴塞隆拿快馬艾迪耶美(Adeyemi)及阿仙奴箭頭夏維斯(Havertz)，實力根本是歐洲一線。

高普之前於記招說：「重要的不是誰上場，而是如何踢。我們必須透過自己的比賽方式來證明自己，而時間緊迫，我們會盡一切努力讓新的戰術體系呈現出來，希望球員能盡快有所進步。」德國對上4次鬥荷蘭，錄得2勝2和；包括上屆歐國聯同組取得1勝1和，以高普急進及善於迫搶的踢法，今場贏波有計。

荷蘭主帥沙維