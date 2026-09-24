名古屋亞運｜港隊昨添1銀3銅 梁宇航今散打爭金

港隊昨於愛知名古屋亞運增添1銀3銅，當中曾綺婷在空手道女子組手50公斤以下級賽事摘銀，其隊友洪晧崴、鄧宇軒及李智剛在男子團體形摘銅，簡綽桐則於女子100米蝶泳打破香港紀錄兼摘銅。另外，梁宇航在男子散打60公斤級四強擊敗印尼對手而殺入決賽，將於今日與中國的唐思碩爭金；其隊友陳紫晴雖在女子52公斤級四強落敗，但仍會收獲銅牌。

21歲的梁宇航為世錦賽兼世界盃雙料冠軍，他在四強面對印尼的古達，首局打成2比2，但因為掉了保護牙膠而被裁判判予勸告，先輸首局。梁宇航於第二局保持集中，並一直控制形勢，贏4比1而扳平局數。到了決勝局梁宇航愈戰愈勇，最終贏5比0，局數反勝2比1而晉身決賽。梁宇航賽後表示：「經過今次的比賽，其實學到一樣東西，就是不到最後一秒，都不要放棄；即是未去到比賽完的一刻，你都不要放棄，否則不知結局會如何。」 20歲的陳紫晴則在散打女子52公斤級四強，輸兩局0比5予伊朗的絲卡爾卓坦，未能進入決賽，但在不設銅牌戰下仍肯定獲得獎牌。

四朝元老曾綺婷終贏獎牌 曾綺婷昨出戰空手道女子組手50公斤以下級賽事，一直順利過關殺入決賽，與馬來西亞的查達安爭金。決賽鬥至最後一刻，雙方同時攻擊但均無法取分，比數為0比0，4位評判最終判查達安勝出。雖然在決賽飲恨，但曾綺婷賽後隨即露出笑容，並大方恭賀對手。 34歲的曾綺婷於2024年產子後復出，今次出戰亞運獲其丈夫帶同兒子到場打氣，她賽後表示：「兒子是第一次來看我比賽，我記得打第一場的時候，一取分就望一望他，等自己覺得我是為兒子而打的，很開心他可以在旁邊見證著一切。」她又指這次是第四次出戰亞運，賽前沒有訂下甚麼目標，能夠站上頒獎台已是額外收穫。

空手道男子團體形方面，於個人賽已獲一面銅牌的洪晧崴，聯同師弟鄧宇軒及李智剛出戰，他們於八強不敵全運冠軍澳門後落入銅牌戰，對手為中華台北。最終港隊以3比2擊敗中華台北，首次取得男子團體形銅牌。洪晧崴及鄧宇軒上屆在這項賽事得第四名，洪晧崴賽後表示：「不想再有遺憾，我的目標是兩塊獎牌，打完個人形，就一定要幫他們，與他們一起拿多一塊。」鄧宇軒則稱：「等了這刻很久，我與師兄洪晧崴都是第二次打亞運，上次很接近但與獎牌擦身而過，今次我們把握得很好。雖然首場落敗，但我們沒有放棄，很有決心去爭這塊獎牌。」

簡綽桐女子100米蝶泳破港績摘銅 香港泳隊繼續有獎牌落袋，周日已為港隊奪得4X100米自由泳接力銀牌的簡綽桐，昨於女子100米蝶泳摘銅牌。簡綽桐於初賽游出個人最佳時間的58秒34，總成績次名晉級。到了決賽，簡綽桐表現更進一步，游出58秒05，除了奪得銅牌，還把原本由何詩蓓保持的香港紀錄推前0.07秒。 這次是簡綽桐三戰亞運的首面個人獎牌，她賽後表示：「很驚喜，沒有想過在100蝶會取得獎牌。今早已破了個人最佳時間，所以沒有再顧慮決賽，達成目標已經很開心。」