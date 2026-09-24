名古屋亞運｜香港賽艇單日收1金2銀1銅　何詩蓓50米自由泳奪銀（更新）

名古屋亞運，香港賽艇隊第2個賽日一口氣取得1金2銀1銅4面獎牌。在男子輕量級單人雙槳，上兩屆取得1銀1銅的趙顥臻奪得金牌，而女子輕量級單人雙槳項目，第3次參賽的洪詠甄以大幅拋離第3名泰國選手取得個人首面銀牌，而在女子輕量級雙人雙槳，香港的張菀珊和梁穎桉亦贏得一面銀牌。至於男子輕量級雙人雙槳，林新棟與陳廸麟獲得一面銅牌。而同日的游泳項目，何詩蓓以次名晉身女子50米自由泳決賽，並在決賽再取一面銀牌。 賽艇項目今日（24日）才是第2個比賽日，香港隊在多個項目中出戰。在下午舉行的男子輕量級單人雙槳，2018年在該級別奪得銀牌，上屆被取消輕量級而升級，趙顯臻仍獲得銅牌。在預賽已經以逾5秒的時間差距首名晉級，決賽趙顯臻起步雖然跌落第2，但領先的烏茲別克選手在後半段無以為繼，趙顯臻超過後一路佔先，終以6分50秒32贏得牌，比第2的伊朗選手快2.27秒。

洪詠甄三戰亞運首獲銀牌 在上午女子輕量級單人雙槳的決賽，洪詠甄一開始就處於領先，直至比賽的1,000米過後才被伊朗的選手追過，洪詠甄最後以7分28秒54衝線，慢伊朗選手近4秒。然而與第3的泰國代表有逾12秒的差距。緊接洪詠甄後，進行女子輕量級雙人雙槳的決賽，同樣預賽第2的張菀珊和梁穎桉，決賽最初只排第4，在500米過後更一度跌至最尾的第5位，然而1,500米後，香港組合已追上第3，並在最後500米超級日本的對手，最終以6分59秒24，以0.03秒之差擊敗日本隊取得銀牌。男子輕量級雙人雙槳決賽，預賽以第1名晉級的香港代表林新棟和陳廸麟，二人決賽一直處於第3，最後以6分24秒84獲得1面銅牌。

男子單人雙槳的決賽，香港都有陳至鋒參加，預賽以總成績第3晉級，但決賽陳至鋒初段處於落後，最後力壓了伊朗的對手取得第5名。男子雙人雙槳黃鉦與陳柏匡決賽同樣得第5。在獨木舟的項目，香港隊出戰男子500米四人艇的準決賽，最後只得第4名被淘汰。而男子500米單人艇，鄭朗然在預賽得第6名，需要轉戰準決賽。女子雙人單槳決賽，香港代表黃湘儀梁瓊允以第6名完成，而男子男子四人雙槳決賽，香港在名次賽取得第8。

麥世霆200蛙僅負0.01秒得第4 游泳項目去到今日已是尾二的比賽日，贏得3面獎牌的何詩蓓再出戰女子50米自由泳，她與隊友的李芯瑤同在預賽第3組，日本名將的池江璃花子因病退出。二人分別在小組取得第1及2位，何詩蓓總成績取得第2名晉級，而李芯瑤亦以第7名晉級決賽。決賽何詩蓓以24秒32觸池，僅負中國的吳卿風，但個人今屆已獲得2金2銀，隊友李芯瑤決賽取得第6。女子200米蛙泳，高嘉蓮與林韵晴總成績分別第8及9名晉級決賽，林韵晴決賽取得第6名，而高嘉蓮得第9。女子4x200米自由泳接力，香港隊由馬紫耐、王欣桐、文薈喬及高嘉蓮合作，預賽第1組以次名觸池，總成績第5入決賽。在決賽香港雖然一度由馬紫玲升上第3位，但之後被日本隊趕過，香港最終取得第4名。