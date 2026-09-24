名古屋亞運｜香港賽艇項目連獲兩銀　洪詠甄三戰亞運首奪獎牌

名古屋亞運，香港賽艇隊第2個賽日一口氣取得2面銀牌。在女子輕量級單人雙槳項目，第3次參賽的洪詠甄以大幅拋離第3名泰國選手取得個人首面銀牌，而在女子輕量級雙人雙槳，香港的張菀珊和梁穎桉亦贏得一面銀牌。而同日的游泳項目，何詩蓓以次名晉身女子50米自由泳決賽。

賽艇項目今日（24日）才是第2個比賽日，香港隊在多個項目中出戰。在女子輕量級單人雙槳的決賽，洪詠甄一開始就處於領先，直至比賽的1,000米過後才被伊朗的選手追過，洪詠甄最後以7分28秒54衝線，慢伊朗選手近4秒。然而與第3的泰國代表有逾12秒的差距。緊接洪詠甄後，進行女子輕量級雙人雙槳的決賽，同樣預賽第2的張菀珊和梁穎桉，決賽最初只排第4，在500米過後更一度跌至最尾的第5位，然而1,500米後，香港組合已追上第3，並在最後500米超級日本的對手，最終以6分59秒24，以0.03秒之差擊敗日本隊取得銀牌。