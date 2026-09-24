名古屋亞運｜香港賽艇項目連獲兩銀　洪詠甄三戰亞運首奪獎牌

名古屋亞運，香港賽艇隊第2個賽日一口氣取得2面銀牌。在女子輕量級單人雙槳項目，第3次參賽的洪詠甄以大幅拋離第3名泰國選手取得個人首面銀牌，而在女子輕量級雙人雙槳，香港的張菀珊和梁穎桉亦贏得一面銀牌。而同日的游泳項目，何詩蓓以次名晉身女子50米自由泳決賽。
賽艇項目今日（24日）才是第2個比賽日，香港隊在多個項目中出戰。在女子輕量級單人雙槳的決賽，洪詠甄一開始就處於領先，直至比賽的1,000米過後才被伊朗的選手追過，洪詠甄最後以7分28秒54衝線，慢伊朗選手近4秒。然而與第3的泰國代表有逾12秒的差距。緊接洪詠甄後，進行女子輕量級雙人雙槳的決賽，同樣預賽第2的張菀珊和梁穎桉，決賽最初只排第4，在500米過後更一度跌至最尾的第5位，然而1,500米後，香港組合已追上第3，並在最後500米超級日本的對手，最終以6分59秒24，以0.03秒之差擊敗日本隊取得銀牌。
男子組方面，男子單人雙槳的決賽，香港都有陳至鋒參加，預賽以總成績第3晉級，但決賽陳至鋒初段處於落後，最後力壓了伊朗的對手取得第5名。男子雙人雙槳黃鉦與陳柏匡決賽同樣得第5。在獨木舟的項目，香港隊出戰男子500米四人艇的準決賽，最後只得第4名被淘汰。
何詩蓓50自次名入決賽
游泳項目去到今日已是尾二的比賽日，贏得3面獎牌的何詩蓓再出戰女子50米自由泳，她與隊友的李芯瑤同在預賽第3組，二人分別在小組取得第1及2位，何詩蓓總成績取得第2名晉級，而李芯瑤亦以第7名晉級決賽。女子200米蛙泳，高嘉蓮與林韵晴總成績分別第8及9名晉級決賽。女子4x200米自由泳接力，香港隊由馬紫耐、王欣桐、文薈喬及高嘉蓮合作，預賽第1組以次名觸池，總成績第5入決賽。男子方面，男子200米蛙泳麥世霆預賽第2組取得第2名，以總成績第5名入決賽。男子800米自由泳計時賽，陳慶煌在第2組取得第5，總成績排第5，而王一舜暫排第12。男子50米蝶泳，李昇海和何沛熹預賽總成績排16及17，無緣決賽。男子4x100米自由泳接力，香港隊在預賽第2組得第5，總成績第9，只作後補隊伍。