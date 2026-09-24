名古屋亞運｜梁宇航武術散打僅負國家隊　首奪銀牌

名古屋亞運武術項目謝幕，香港最後一日有梁宇航在男子60公斤級散打決賽，迎戰中國選手唐思碩，梁宇航最後以「優勢勝利」不敵對手，但仍取得一面銀牌。港隊武術項目以1金2銀1銅收官。而劍擊項目今日（24日）進行女子佩劍及男子重劍個人賽，方凱申在小組賽以全勝晉級。

首次參加亞運的梁宇航，在之前自後淘汰伊朗及印尼的對手打入決賽。面對中國的唐思碩，梁宇航首局輸0:5，在之後的比賽他再被摔倒，最後唐思碩以「優勢勝利（WPD）」擊敗梁宇航。梁宇航仍取得首面的銀牌。另外今日同為女子52公斤級散打進行頒獎，陳紫晴在該賽事取得銅牌。武術項目完成所有賽事，香港共取得1金2銀1銅共4面獎牌。