名古屋亞運｜梁宇航武術散打僅負國家隊　首奪銀牌

名古屋亞運武術項目謝幕，香港最後一日有梁宇航在男子60公斤級散打決賽，迎戰中國選手唐思碩，梁宇航最後以「優勢勝利」不敵對手，但仍取得一面銀牌。港隊武術項目以1金2銀1銅收官。而劍擊項目今日（24日）進行女子佩劍及男子重劍個人賽，方凱申在小組賽以全勝晉級。
首次參加亞運的梁宇航，在之前自後淘汰伊朗及印尼的對手打入決賽。面對中國的唐思碩，梁宇航首局輸0:5，在之後的比賽他再被摔倒，最後唐思碩以「優勢勝利（WPD）」擊敗梁宇航。梁宇航仍取得首面的銀牌。另外今日同為女子52公斤級散打進行頒獎，陳紫晴在該賽事取得銅牌。武術項目完成所有賽事，香港共取得1金2銀1銅共4面獎牌。
方凱申吳浩天重劍入16強
正在進行的劍擊比賽，進入第3個賽日。香港在男子重劍及女子佩劍個人賽各有2人參與，在分組賽男重的方凱申擊敗新加坡、烏茲別克、巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿聯酋及蒙古的6位對手，全勝晉身淘汰賽。而吳浩天分組賽4勝2負晉級。淘汰賽次圈，方凱申擊敗卡塔爾選手，而吳浩天亦淘汰新加坡劍手晉級16強。女子佩劍方面，薛雅齊以4勝1負的分組賽首名晉級，梁洛文亦取得3勝2負。薛雅齊在淘汰賽次圈對南韓的Kim Jeongmi，而會梁洛文對烏茲別克選手。
滑板項目今日舉行首日比賽，香港代表團年紀最小的黃爾萱和黃若澄出戰女子公園賽，黃若澄預賽得27.75分排第7，黃爾萱以27.90在另一組同樣得第7，總成績分別第14及13，無緣決賽。男子公園賽，香港有李柏霖和顧嘉煬參賽。