名古屋亞運｜梁宇航武術散打奪銀牌　重劍個人賽方凱申獲銅牌（更新）

名古屋亞運武術項目謝幕，香港最後一日有梁宇航在男子60公斤級散打決賽，迎戰中國選手唐思碩，梁宇航最後以「優勢勝利」不敵對手，但仍取得一面銀牌。港隊武術項目以1金2銀1銅收官。而劍擊項目今日（24日）進行女子佩劍及男子重劍個人賽，方凱申四強不敵哈薩克代表獲銅牌。
首次參加亞運的梁宇航，在之前自後淘汰伊朗及印尼的對手打入決賽。面對中國的唐思碩，梁宇航首局輸0:5，在之後的比賽他再被摔倒，最後唐思碩以「優勢勝利（WPD）」擊敗梁宇航。梁宇航仍取得首面的銀牌。另外今日同為女子52公斤級散打進行頒獎，陳紫晴在該賽事取得銅牌。武術項目完成所有賽事，香港共取得1金2銀1銅共4面獎牌。
方凱申四強僅負哈薩克選手
正在進行的劍擊比賽，進入第3個賽日。香港在男子重劍及女子佩劍個人賽各有2人參與，在分組賽男重的方凱申擊敗新加坡、烏茲別克、巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿聯酋及蒙古的6位對手，全勝晉身淘汰賽。而吳浩天分組賽4勝2負晉級。淘汰賽次圈，方凱申淘汰賽過程先後擊敗卡塔爾及菲律賓的代表，八強遇上南韓的Jang Hyomin，並以13:12險勝晉身四強。然而四強面對哈薩克的19歲代表Kirill Prokhodov，方凱申輸13:15僅獲銅牌。
至於吳浩天淘汰了新加坡及哈薩克的對手入八強，不過八強遇上勁敵的日本代表加納虹輝輸8:15，八強止步。女子佩劍方面，薛雅齊以4勝1負的分組賽首名晉級，梁洛文亦取得3勝2負。薛雅齊在淘汰賽次圈擊敗南韓的Kim Jeongmi後，八強遇上中國的潘其妙，以13:15僅負，八強止步，而會梁洛文第2圈遇烏茲別克選手被淘汰。
滑板顧嘉洹晉身公園賽決賽
滑板項目今日舉行首日比賽，香港代表團年紀最小的黃爾萱和黃若澄出戰女子公園賽，黃若澄預賽得27.75分排第7，黃爾萱以27.90在另一組同樣得第7，總成績分別第14及13，無緣決賽。男子公園賽，香港的顧嘉洹在預賽取得70.34分，以預賽第8名晉身決賽，而李柏霖就取得第12名，決賽將在明日舉行。
山地單車女子個人越野賽，余海迪與關旨君都被其他對手落後多圈，最終二人落後4圈，分別得第15及16。電子競技，香港代表在格鬥遊戲賽事小組賽晉級，港隊首場以3:2擊敗哈薩克，首盤的《街霸6》香港先贏2:0，之後進行的《鐵拳8》比賽香港以1:2不敵對手，第3盤比賽是《拳王》，香港再贏2:0。然後第4盤進行《鐵拳8》，港隊輸0:2。最後第5盤進行《拳王》，香港再贏2:0。之後第2場比賽香港隊對南韓隊，港隊首盤《鐵拳8》輸0:2，之後《拳王》在領先下輸1:2，在最後的《街霸6》再輸0:2，以盤數0:3不敵對手。在1勝1負之下，香港隊仍可晉身淘汰賽。而《魔法氣泡》系列，香港女將余穎廉小組取得1勝3負，將要在淘汰賽首圈出賽。而值得注意是，余穎廉小組賽遇上了日本的「神童」栗原悠輝，這位11歲代表分組只輸1局下在4戰全勝晉級。