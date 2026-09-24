名古屋亞運｜梁宇航武術散打奪銀牌　重劍個人賽方凱申獲銅牌（更新）

名古屋亞運武術項目謝幕，香港最後一日有梁宇航在男子60公斤級散打決賽，迎戰中國選手唐思碩，梁宇航最後以「優勢勝利」不敵對手，但仍取得一面銀牌。港隊武術項目以1金2銀1銅收官。而劍擊項目今日（24日）進行女子佩劍及男子重劍個人賽，方凱申四強不敵哈薩克代表獲銅牌。 首次參加亞運的梁宇航，在之前自後淘汰伊朗及印尼的對手打入決賽。面對中國的唐思碩，梁宇航首局輸0:5，在之後的比賽他再被摔倒，最後唐思碩以「優勢勝利（WPD）」擊敗梁宇航。梁宇航仍取得首面的銀牌。另外今日同為女子52公斤級散打進行頒獎，陳紫晴在該賽事取得銅牌。武術項目完成所有賽事，香港共取得1金2銀1銅共4面獎牌。

方凱申四強僅負哈薩克選手 正在進行的劍擊比賽，進入第3個賽日。香港在男子重劍及女子佩劍個人賽各有2人參與，在分組賽男重的方凱申擊敗新加坡、烏茲別克、巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿聯酋及蒙古的6位對手，全勝晉身淘汰賽。而吳浩天分組賽4勝2負晉級。淘汰賽次圈，方凱申淘汰賽過程先後擊敗卡塔爾及菲律賓的代表，八強遇上南韓的Jang Hyomin，並以13:12險勝晉身四強。然而四強面對哈薩克的19歲代表Kirill Prokhodov，方凱申輸13:15僅獲銅牌。 至於吳浩天淘汰了新加坡及哈薩克的對手入八強，不過八強遇上勁敵的日本代表加納虹輝輸8:15，八強止步。女子佩劍方面，薛雅齊以4勝1負的分組賽首名晉級，梁洛文亦取得3勝2負。薛雅齊在淘汰賽次圈擊敗南韓的Kim Jeongmi後，八強遇上中國的潘其妙，以13:15僅負，八強止步，而會梁洛文第2圈遇烏茲別克選手被淘汰。