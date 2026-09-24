歐國聯｜C朗稱有信心為葡萄牙取得成功　繼續爭取1000球

葡萄牙球星的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），繼續入選葡萄牙國家隊出戰歐洲國家聯賽的比賽。在對威爾斯的賽前記者會，這位41歲球星仍信心滿滿，指自己仍可為葡萄牙取得成功及達成生涯第1,000球的歷史。

C朗在世界盃後已確定這是自己最後一次的世界盃，然而他仍未退出國際賽，並入選葡萄牙的歐國聯大軍。葡萄牙會在當地周四（24日）晚對威爾斯。C朗在賽前的記者會表示：「當然，我一直思考自己的決定，我的未來和現在，我是個愛思想的人，你必要要去想。我和我們的主席以及教練談過。我仍然相信我能夠幫助國家隊實現他們的目標。我認為我可能為國家隊提供助力，不只透過入球，還有足球以外的事。」