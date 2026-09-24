英超｜曼聯錄破紀錄6.7億英鎊收入　不過負債仍逾10億英鎊

英超的曼聯公布上個財政年度的報告，球會錄得6.776億英鎊的收入，以及2,260萬英鎊營運利潤。然而球隊的負債仍達到逾10億英鎊，並已花了6,350萬英鎊收購興建新球場所需要的土地。

紅魔公布了上個年度的財報，球隊在沒有歐洲賽之下，仍錄得6.776億英鎊的破紀錄收入，並且取得2,260萬英鎊的經營利潤，與2023至24年財年的虧損1.132億英鎊有大幅的改善。而前主教練艾摩廉（Ruben Amorim）加盟AC米蘭，為曼聯節省了850萬英鎊的解約金。不過紅魔的開支仍然去到6,960萬英鎊，較之前一年上升228.3%，曼聯解釋有關增長主要是外幣兌換的虧損。而曼聯在2005年在格拉沙家族控制下，開支超過10億英鎊。同時球會確定，他們新增的1,25億英鎊的債務中，有6,350萬英鎊用於新球場計劃，不過球會未解釋餘下款項用途。