英超｜曼聯錄破紀錄6.7億英鎊收入　不過負債仍逾10億英鎊

英超的曼聯公布上個財政年度的報告，球會錄得6.776億英鎊的收入，以及2,260萬英鎊營運利潤。然而球隊的負債仍達到逾10億英鎊，並已花了6,350萬英鎊收購興建新球場所需要的土地。
紅魔公布了上個年度的財報，球隊在沒有歐洲賽之下，仍錄得6.776億英鎊的破紀錄收入，並且取得2,260萬英鎊的經營利潤，與2023至24年財年的虧損1.132億英鎊有大幅的改善。而前主教練艾摩廉（Ruben Amorim）加盟AC米蘭，為曼聯節省了850萬英鎊的解約金。不過紅魔的開支仍然去到6,960萬英鎊，較之前一年上升228.3%，曼聯解釋有關增長主要是外幣兌換的虧損。而曼聯在2005年在格拉沙家族控制下，開支超過10億英鎊。同時球會確定，他們新增的1,25億英鎊的債務中，有6,350萬英鎊用於新球場計劃，不過球會未解釋餘下款項用途。
根據報道，曼聯的負債雖然自去年12月的13億英鎊有所下跌，但仍超過10億英鎊。當中歷史債務為5,776萬英鎊，還有1.114億循環貸款未支付款項。至於未支付的轉會費，球會列入交易與其他付款，該項目的4.73億英鎊據報75%是未支付的轉會費。紅魔的行政總裁貝拿達（Omar Berrada）表示：「我們高興取得歷史最高的的收入，這體現了我們業務的內部實力，也顯示我們過去2年所做的工作的直接影響。雖然這些結果證實我們正走在正確的道路上，但我們將繼續採取嚴謹的態度，以確保我們的財務狀況保持可持續發展。考慮到財務可持續性，我們在夏季轉會窗口期間加強男女隊的實力，我們的男子隊也讓歐聯比賽重返奧脫福球場。」然而曼聯被批評對女隊投資不足，令球隊目前在女子超聯排尾二，3場聯賽僅得1分。