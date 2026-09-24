NBA｜居里未續約對勇士冇影響　唐斯與紐約人陷僵局

NBA巨星的史堤芬居里（Stephen Curry），下星期就會開始參與金州勇士新季的訓練營，不過他與球隊在續約的談判未有結果，不過他指這不影響勇士的氣氛。至於上屆總冠軍紐約人，亦與主將唐斯（Karl-Anthony Towns）在續約談判陷入僵局。

居里在上星期完成中國之行返回美國三藩市，他周三（23日）就續約事直接受ESPN的訪問：「我不想這裡出現甚麼風波。不想再有任何爭議，這球隊需要保持競爭力及去取勝。居里目前凡合約餘1年，價值6,260萬美元，並且可以獲得1.367億美元的2年新約。報道指，勇士內部人士透露，球隊在8月29日向他提供一系列方案，其中包括頂薪合約、略微降薪的方案，或暫緩決定，而具體將取決於管理層最終能利用的薪酬空間。然而居里至今個星期仍未下決定，球隊下星期會在夏威夷展開新季的訓練營，並在10月21日的揭幕戰對洛杉磯湖人。