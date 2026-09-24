NBA｜居里未續約對勇士冇影響　唐斯與紐約人陷僵局

NBA巨星的史堤芬居里（Stephen Curry），下星期就會開始參與金州勇士新季的訓練營，不過他與球隊在續約的談判未有結果，不過他指這不影響勇士的氣氛。至於上屆總冠軍紐約人，亦與主將唐斯（Karl-Anthony Towns）在續約談判陷入僵局。
居里在上星期完成中國之行返回美國三藩市，他周三（23日）就續約事直接受ESPN的訪問：「我不想這裡出現甚麼風波。不想再有任何爭議，這球隊需要保持競爭力及去取勝。居里目前凡合約餘1年，價值6,260萬美元，並且可以獲得1.367億美元的2年新約。報道指，勇士內部人士透露，球隊在8月29日向他提供一系列方案，其中包括頂薪合約、略微降薪的方案，或暫緩決定，而具體將取決於管理層最終能利用的薪酬空間。然而居里至今個星期仍未下決定，球隊下星期會在夏威夷展開新季的訓練營，並在10月21日的揭幕戰對洛杉磯湖人。
居里：續約與否不影響狀態或責任
居里表示：「在適當的時候，在我掌握了所有必要的訊息，能夠做出正確的決定時，這件事就會發生。球隊在這方面一直很配合，我們反覆進行過溝通。如果我最終不續約，這不會影響我的比賽狀態或承擔的責任。但我會在準備好的時候做出決定。」報道指，如果居里選擇頂薪金約，勇士的薪酬空間將減少至4,500萬美元。
至於爭取衞冕的紐約人亦在與唐斯的續約談判中陷僵局。據ESPN報道，將在11月中滿31歲的唐斯，可以與紐約續約最多4年達2.76億美元的合約。紐約人的老闆不希望球隊因為薪酬超過二級而被處分。而唐斯在新一個賽季的薪酬是5,700萬美元，同時他在下個賽季都有6,100萬美元的球員選項，故續約並非急切的需要。