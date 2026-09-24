英國首相貝安德支持看台飲酒解禁　指規定屬「歧視」

英國首相貝安德（Andy Burnham）向傳媒指，在足球比賽的看台上禁止球迷飲酒是「歧視」，他認為這對足球迷並不公平，要求作出修改。

根據目前英國的法例，禁止球迷在英格蘭5個頂級男子聯賽的比賽場地的看台飲酒，其他比賽包括女子足球則沒有相關的規夾。英國的足球支持者協會指，有關的法例「過時」，應該進行檢討，然而英國的警察高層表示，將向貝安德會面及解釋解除禁令面臨的挑戰。有關的法例在1985年戴卓爾（Margaret Thatcher）政府時訂立，規限英格蘭及威爾斯的足球場，時任內政大臣布列坦（Leon Brittan）指「酒精是球場暴力和擾亂秩序行為的主要促成因素」。