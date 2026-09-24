英國首相貝安德支持看台飲酒解禁　指規定屬「歧視」

英國首相貝安德（Andy Burnham）向傳媒指，在足球比賽的看台上禁止球迷飲酒是「歧視」，他認為這對足球迷並不公平，要求作出修改。
根據目前英國的法例，禁止球迷在英格蘭5個頂級男子聯賽的比賽場地的看台飲酒，其他比賽包括女子足球則沒有相關的規夾。英國的足球支持者協會指，有關的法例「過時」，應該進行檢討，然而英國的警察高層表示，將向貝安德會面及解釋解除禁令面臨的挑戰。有關的法例在1985年戴卓爾（Margaret Thatcher）政府時訂立，規限英格蘭及威爾斯的足球場，時任內政大臣布列坦（Leon Brittan）指「酒精是球場暴力和擾亂秩序行為的主要促成因素」。
現任英國首相貝安德也當然是球迷，也是英超愛華頓的季票持有人。他向記者指：「我不認為將足球迷特別點出是公平。」在他上任後，於愛華頓的主場觀看一場欖球賽後，球迷可以喝酒，批評針對足球迷的限制不當。他說：「我認為立法的時間的足球，時代與現今已經不同。我確實地認為有需要消除這種歧視。有很多不同的方法可以做到這一點。可以先試行一下。但我不會改變我長期以來的觀點。我不明白為甚麼要對某些運動的支持者要差別對待。」
英國警察組織反對
然而英國政府內部據報不認為這是貝安德準備尋求轉變。英國足球警務小組的發言人警告，法例的改變會為警務行動帶來挑戰，並影響足球比賽的球迷和職員安全。他們指：「在其他運動項目的球迷中，雖然有少數人存在暴力和犯罪行為，但也不及足球那樣普遍存在的暴力和犯罪行為，而且酒精往往在暴力和擾亂秩序的行為中扮演重要角色。」英國政府消息人士指，貝安德只是重申他長期以來的觀點，而不是發表對任何政策的聲明。