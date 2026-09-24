名古屋亞運｜卡塔爾電競遭老點被迫棄權　棒球隊要爭洗衫

名古屋亞運的管理，至開幕後的近一個星期仍然持續。據南韓媒體報道，在電子競技項目，卡塔爾隊因為工作人員指示錯誤，令對方未及時去到報到，被取消資格。而台灣媒體報道，中華台北的棒球代表，需要每日在凌晨與其他隊伍爭奪洗衫的機會。 南韓媒體報道，在周二（22日）電競項目的eFootball分組賽，南韓隊獲得不戰而勝。原因是對手卡塔爾被會場的職員指示錯誤，錯過了報到的時間，被取消資格。報道指，卡塔爾的選手是因為被工作人員指示到錯誤的休息室，然而因為組委會指在沒有報警而無法「翻案」，令卡塔爾首場比賽不戰而敗。報道指稱，日本的組委會水平就連小學的運動會也不如。而台灣媒體報道，因為大會的洗衣安排需要等候太久，令運動員要半夜洗衫。

服裝送洗要等一日 據中華台北棒球代表隊隊長的陳敏賜指，大會提供的洗衣服務，要24至36個小時才能會回，加上球隊的球衣會擔心被「洗爛」，故此只會安排大會幫洗褲，球員就要自己去洗衣。然而棒球項目的8支球隊都入住同一酒店，令到酒店的洗衣機供不應求,運動員可能要到凌晨3、4時才洗完，睡眠時間只有3小時。而據報南韓隊在遇上洗衫問題後，迅速與附近的洗衣店簽署合約，解決了洗衫問題，而《中國時報》報道，在大會另外找到洗衣商後，中華台北已經可以將裝備交給商家處理。

日本媒體向一些大會的相關人員了解到有關住宿的問題，有大會的職員指木造貨櫃問題不如部份運動員所說：「床對運動員來說可能有點窄，木質結構感覺像是匆忙搭建，但整體來說很乾淨，而且有空調和暖氣。」另一位賽事官員補充說，每個房間都有洗衣機是一大優勢，他說：「郵輪上不是每個房間都有洗衣機。但貨櫃房設置洗衣機，這點真是太好。」

郵輪風浪「感覺就像一直腦震盪一樣」 在郵輪的選手指：「房間分配似乎完全隨機。」由於郵輪房間按等級劃分，包括沒有窗戶的內艙房和套房。他指 「我覺得那些在郵輪上開心拍照的選手住的都是好房間。沒有窗戶的房間肯定不好受。」他又指風浪的搖晃「對不介意的選手來說還可以接受」，但對介意的人來說「感覺就像一直腦震盪一樣」。不過運動員對有媒體批評食物的問題，但遊輪上有兩間餐廳，其中一間24小時營業。一位運動員反駁：「一些海外媒體說食物很差，但這完全是無稽之談。你可以品嚐到來自世界各地的美食。」