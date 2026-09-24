名古屋亞運｜香港壁球全部晉身八強　乒乓女雙16強遇日韓組合

名古屋亞運香港壁球代表全部打入八強，不過香港男女單的代表八強都遇上來衞冕的馬來西亞球手。而乒乓球隊方面，女雙兩個隊伍同樣打入16強，不過她們將遇上日本及南韓組合。

壁球的第2個比賽日，香港男女單以及混雙2支隊伍都有比賽。在女單陳善鈺首圈輪空下，今日（24日）16強首次出賽，以直落3局輕鬆擊敗南韓的對手晉級，八強遇馬來西亞的Aira Azman。二人在上屆也是八強碰頭，陳善鈺勝出。而女單另一位代表的何子樂，16強以3:0淘汰了伊朗球手，然而她八強就要面對上屆金牌得主，馬來西亞的茜娃桑嘉莉（Sivasangari Subramaniam）。