名古屋亞運｜香港壁球全部晉身八強　乒乓女雙16強遇日韓組合

名古屋亞運香港壁球代表全部打入八強，不過香港男女單的代表八強都遇上來衞冕的馬來西亞球手。而乒乓球隊方面，女雙兩個隊伍同樣打入16強，不過她們將遇上日本及南韓組合。
壁球的第2個比賽日，香港男女單以及混雙2支隊伍都有比賽。在女單陳善鈺首圈輪空下，今日（24日）16強首次出賽，以直落3局輕鬆擊敗南韓的對手晉級，八強遇馬來西亞的Aira Azman。二人在上屆也是八強碰頭，陳善鈺勝出。而女單另一位代表的何子樂，16強以3:0淘汰了伊朗球手，然而她八強就要面對上屆金牌得主，馬來西亞的茜娃桑嘉莉（Sivasangari Subramaniam）。
壁球遇馬來西亞上屆單打金牌
至於男單劉子均16強對日本的遠藤共峻要打足5盤，才以3:2擊敗對手晉級，劉子均晉級後要對同樣是上屆金牌的伍恩祐。至於梁子軒16強以3:1淘汰南韓代表，八強要對巴基斯坦的Noor Zaman。混雙方面，鄧銘漮與李嘉兒組合，以局數2:0擊敗巴基斯坦代表，而黎卓楠和謝依霖就以2:0擊敗新加坡組合。
乒乓球項目完成團體賽後，今日展開個人及雙打比賽。香港代表的陳顥樺在男單首圈對印尼球手，在先落後1局下，以3:1反勝晉級，次圈對也門選手。女雙方面，香港隊兩支隊伍今日分別擊敗對手入八強，其中李凱敏與蘇籽童以局數3:0擊敗印尼組合晉級，她們八強要對日本的長崎美柚和面手凜組合。至於杜凱琹與吳詠琳的合作，在16強贏烏茲別克組合3:1，八強對南韓組合金娜英與李恩惠。
沙排黃雯靖曾岳羚兩戰全勝
沙灘排球方面，女子組黃雯靖與曾岳羚在分組賽以2:0擊敗卡塔爾代表，分組2戰2勝，下一輪對泰國。而男子組的黃沛林與莊器萊分組首場比賽，以局數0:2不敵越南隊。板球方面，香港男子隊在分組第1場僅負馬來西亞隊。田徑項目，女子100米預賽香港派出陳佩琦與庾沛怡出戰，庾沛怡在第2組預賽得第5，而陳佩琦第3組跑第4，陳佩琦總成績排15，以名次獲得晉級準決賽，而庾沛怡預賽總成績排17。男子100米預賽，香港的張灝軒以10秒67在預賽第4組得第4名。