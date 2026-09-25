港足東盟盃頭炮誓取老撾

香港足球代表隊周日下午在啟德主場館，出戰東盟盃D2首場分組賽，迎戰老撾；以今次港足人腳，加上對手實力平平，料有力大勝響頭炮。(9月27日15:00開賽，ViuTV99台直播)

世界排名156的香港，今次主辦東盟盃第二級別比賽，總共有6支球隊參賽，除了香港外，尚有同組的老撾、汶萊；另一小組隊伍則有東帝汶、緬甸及柬埔寨。賽事採取小組單循環，首名出線接進入下月3日(下周六)的決賽爭冠。

港足教練盧比度今次選人，多名外流球員在陣中，包括効力中超北京國安後衛茹子楠、河南彩陶坊後衛周緣德及上海海港前鋒安永佳，上海申花後衛陳晉一則因為腳傷缺陣。前線主力如傑志翼鋒艾華頓、中場陳俊樂及祖連奴悉數入選，冠忠南區前鋒潘沛軒亦重返大軍。4名出戰愛知名古屋亞運會成員，包括吳宇曦、胡晉銘、顏卓彬及趙聡悟，因為U23隊已經小組出局，可歸隊備戰。