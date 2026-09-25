港足東盟盃頭炮誓取老撾

香港足球代表隊周日下午在啟德主場館，出戰東盟盃D2首場分組賽，迎戰老撾；以今次港足人腳，加上對手實力平平，料有力大勝響頭炮。(9月27日15:00開賽，ViuTV99台直播)
世界排名156的香港，今次主辦東盟盃第二級別比賽，總共有6支球隊參賽，除了香港外，尚有同組的老撾、汶萊；另一小組隊伍則有東帝汶、緬甸及柬埔寨。賽事採取小組單循環，首名出線接進入下月3日(下周六)的決賽爭冠。
港足教練盧比度今次選人，多名外流球員在陣中，包括効力中超北京國安後衛茹子楠、河南彩陶坊後衛周緣德及上海海港前鋒安永佳，上海申花後衛陳晉一則因為腳傷缺陣。前線主力如傑志翼鋒艾華頓、中場陳俊樂及祖連奴悉數入選，冠忠南區前鋒潘沛軒亦重返大軍。4名出戰愛知名古屋亞運會成員，包括吳宇曦、胡晉銘、顏卓彬及趙聡悟，因為U23隊已經小組出局，可歸隊備戰。
港足6月份國際賽曾經2比0贏蒙古，作客則0比2不敵柬埔寨，今次希望藉主場之利，爭取錦標，一掃頹勢挽回球迷信心。世界排名185的老撾，多位入選東南亞錦標賽的主力球員沒有隨隊，反而有12名新人入選，當中17名球員是23歲以下，其中22歲中場湯金沙華夫(Damoth Thongkhamsavath)是老撾首位在越南甲組聯賽搵食的球員。另外，現年25歲的中場安哥特(Roman Angot)目前在德國地區聯賽効力，是老撾陣中少有外流歐洲的球員；前鋒隊長班港(Bounphachan Bounkong)在周四對汶萊一役射入一記十二碼，使球隊在首場分組賽以3比1擊敗世界排名194的汶萊。不過，要留意老撾早前於東南亞錦標賽，每場都失超過4球或以上，先後大敗予泰國、馬來西亞、菲律賓，以及尾戰以2比7慘敗予緬甸，相信以港足中前場實力，兼有地利，力足大勝。