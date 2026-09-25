歐國聯｜5子退隊 戰意減弱 英格蘭主場難擋「狂牛」

歐國聯首輪最強戲碼，必是周六深夜的A3組大戰，由應屆世盃冠軍西班牙，作客季軍英格蘭。「狂牛兵團」人強馬壯，相反「三獅兵團」賽前有多達5名主力稱傷退隊，戰意減弱，主帥杜曹(Tuchel)領軍能力備受質疑，西班牙今場有力坐和望贏。(球賽編號FB5748，9月27日02:45開賽)

英格蘭在今夏世盃四強不敵阿根廷，最終在季軍戰擊敗法國，取得安慰獎，但主帥杜曹在整個決賽周的用人調動備受批評。作為世盃決賽周之後的首個正式國際賽事，杜曹早前搶先向部分球員作出警告，必須以表現證明自己能力，但明顯地有些球員對待歐國聯，有另一種心態。

高爾彭馬(Cole Palmer)、迪格蘭拉斯(Declan Rice)、明奈(Mainoo)、拉舒福特(Rashford)及利夫拿文度(Livramento) 5子，在主帥杜曹公布名單之後，先後報稱因傷退隊；球隊隨後僅補選諾定咸森林中場基比斯韋特(Gibbs-White)及愛華頓中場占士加拿(James Garner)，整體人腳實力難免打折扣，影響今次4場歐國聯的部署。