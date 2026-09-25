歐國聯｜土耳其主場強「大」撼法國

A1組另一場大戰，土耳其周五深夜在一向聲勢浩大的主場，迎擊由球王施丹(Zidane)初登場出任主帥的法國。主隊無懼鬥攻，誓要一吐世盃分組賽出局烏氣，可先取入球中位數[3/3.5]球「大」盤。(球賽編號：FB5717；9月26日02:45開賽)

球王施丹豹隱5年後終肯出山，帶領大賽球隊法國進入新時代，隊史首席射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)指出，能夠成為施丹麾下一員，有如「走進電影情節」，期待新時代來臨。兩代猛將在歐國聯「雙劍合璧」，自然成為矚目焦點；麥巴比周二因感冒成為大軍23人唯一缺席操練者，但相信今場作客仍可上陣。