歐國聯｜土耳其主場強「大」撼法國

A1組另一場大戰，土耳其周五深夜在一向聲勢浩大的主場，迎擊由球王施丹(Zidane)初登場出任主帥的法國。主隊無懼鬥攻，誓要一吐世盃分組賽出局烏氣，可先取入球中位數[3/3.5]球「大」盤。(球賽編號：FB5717；9月26日02:45開賽)
球王施丹豹隱5年後終肯出山，帶領大賽球隊法國進入新時代，隊史首席射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)指出，能夠成為施丹麾下一員，有如「走進電影情節」，期待新時代來臨。兩代猛將在歐國聯「雙劍合璧」，自然成為矚目焦點；麥巴比周二因感冒成為大軍23人唯一缺席操練者，但相信今場作客仍可上陣。
施丹有意將這位法國現役隊長，先放在左路側擊位置，讓PSG王牌箭頭奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)出任中鋒；當打中場卡馬雲加(Camavinga)、卓基(Cherki)，以及大勇翼鋒米高奧利斯(Michael Olise)支援進攻，測試火力。這支上屆歐國聯季軍球隊，對上17場比賽，14次開「總入球」最少3球，今場作客當然不會退縮。
土耳其失意世盃分組賽後，仍由意大利籍的蒙迪拿(Montella)掌帥印，球隊在今夏頭兩場分組賽合共62次射門0入球，全靠尾輪贏美國3比2攞尾彩，成為蒙迪拿的「續命符」。球隊今次是連續兩屆升班下，首度躋身A級聯賽，頭炮主場出擊，當然躍躍欲試。
大軍雖然缺少中場查漢奴古(Calhanoglu)及前鋒基倫耶迪斯(Kenan Yildiz)兩大意甲好手，但前線有皇家馬德里前鋒艾達古拿(Arda Guler)，以及土超勁旅費倫巴治兩大鋒將艾度路高奴(Akturkoglu)及艾芬卡域斯(Irfan Kahveci)壓陣。土軍近9場歐國聯主場比賽，取得6勝3和不敗佳績，踢法攻強於守，今場有力迫使法國出真功夫，博入球「大」盤安心。
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