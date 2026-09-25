歐國聯｜意大利誓挫比利時 文仙尼：盡快贏波

歐國聯A級聯賽死亡之組，應是A1組，其中連續三屆無法打入決賽周的意大利，周五深夜在羅馬擺下擂台，迎戰世盃8強分子比利時。回巢主帥文仙尼(Mancini)揚言要助意國盡快贏波，加上對賽格食格，今場可以看高一線。(球賽編號：FB5710；9月26日02:45開賽)
61歲的文仙尼對上一次領軍意大利，為國家隊奪取2020年歐國盃，事隔3年再次重掌「藍軍」帥印，連同技術總監雲尼亞里(Ranieri)，以及青年項目聯絡人蘇拿(Zola)，要合力為這支曾四奪世盃球隊，重振聲威。今次文仙尼為歐國聯選召三十多人大軍，包括門將基安盧基當拿隆馬(Gianluigi Donnarumma)、守將迪羅倫素(Di Lorenzo)、中場尼高路巴列拿(Nicola Barella)、辛度東拿利(Sandro Tonali)，以及前鋒摩斯堅恩(Moise Kean)、施卡馬卡(Scamacca)及拉斯柏度尼(Raspadori)等主力壓陣。新丁方面，賓福特守將米高卡約迪(Michael Koyode)、士砵亭中場伊沙杜姆比亞(Issa Doumbia)及薩斯索羅前鋒施巴斯坦艾斯保薛圖(Sebastiano Esposito)較受矚目。
意大利對賽往績佔優
意大利現時世界排名15，文仙尼目標是希望助球隊盡快贏波，提升排名，他早前說：「我們不知道需要多久，但我們必須盡快了解我們現有的球員，以及他們未來能為球隊帶來甚麼。我們接下來有重要的比賽，都是正式比賽，不容有任何失誤。我們需要贏波以提升排名。」意大利對上5戰主場4勝1負，近5次鬥比利時錄得4勝1和，包括上屆歐國聯分組賽1勝1和，今場贏波信心充足。
對手「紅魔」比利時世界排第8，世盃8強出局後同樣易帥，由荷蘭人雲邦美(van Bommel)初次擔任國家隊教職，誓為球隊打造新黃金一代。鋼門泰拔高圖爾斯(Thibaut Courtois)沒有入選，但兩大中場正、副隊長泰利文斯(Tielemans)及奇雲迪布尼(Kevin de Bruyne)仍在陣中；門將料重用曼聯的拿文斯(Lammens)，在土超效力的前鋒盧卡古(Lukaku)及翼鋒李安度杜沙特(Leandro Trossard)亦榜上有名。
球隊主帥級數有待考驗之餘，比利時正處換血期，要由個別老將撐場；門將一環亦令人擔心，今場作客不值支持。
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