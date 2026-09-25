歐國聯｜意大利誓挫比利時 文仙尼：盡快贏波

歐國聯A級聯賽死亡之組，應是A1組，其中連續三屆無法打入決賽周的意大利，周五深夜在羅馬擺下擂台，迎戰世盃8強分子比利時。回巢主帥文仙尼(Mancini)揚言要助意國盡快贏波，加上對賽格食格，今場可以看高一線。(球賽編號：FB5710；9月26日02:45開賽)

61歲的文仙尼對上一次領軍意大利，為國家隊奪取2020年歐國盃，事隔3年再次重掌「藍軍」帥印，連同技術總監雲尼亞里(Ranieri)，以及青年項目聯絡人蘇拿(Zola)，要合力為這支曾四奪世盃球隊，重振聲威。今次文仙尼為歐國聯選召三十多人大軍，包括門將基安盧基當拿隆馬(Gianluigi Donnarumma)、守將迪羅倫素(Di Lorenzo)、中場尼高路巴列拿(Nicola Barella)、辛度東拿利(Sandro Tonali)，以及前鋒摩斯堅恩(Moise Kean)、施卡馬卡(Scamacca)及拉斯柏度尼(Raspadori)等主力壓陣。新丁方面，賓福特守將米高卡約迪(Michael Koyode)、士砵亭中場伊沙杜姆比亞(Issa Doumbia)及薩斯索羅前鋒施巴斯坦艾斯保薛圖(Sebastiano Esposito)較受矚目。