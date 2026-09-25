名古屋亞運｜賽艇隊揚威奪1金2銀1銅 趙顯臻封王：聽到廣東話打氣迫出最後力氣

中國香港賽艇隊昨日揚威愛知名古屋亞運。趙顯臻於男子輕量級單人雙槳勇奪金牌，洪詠甄在女子輕量級單人雙槳摘銀，張菀珊及梁穎桉亦於女子輕量級雙人雙槳獲銀牌，林新棟及陳廸麟則在男子輕量級雙人雙槳摘銅。

趙顯臻於初賽以7分19秒52首名晉級，跟著在決賽與伊朗及南韓的選手鬥得激烈，最終他以6分50秒32首先衝過終點，首次奪得亞運金牌，連同之前兩屆所得的1銀1銅，集齊了三色獎牌。32歲的趙顯臻賽後表示：「前500米被烏茲別克的選手領先，一開始都有點怕，但我跟著自己的比賽計劃進行，所以之後就沒有太理會他。總教練一直都叫著我，回到差不多看台的位置，聽到很多廣東話為我打氣，令我把最後的力氣都擠出來。我特別想多謝家人，他們特意來到名古屋支持我。」趙顯臻的母親就稱：「真的非常開心，他努力及辛苦了這麼多年，終於得到這個成果。」