名古屋亞運｜賽艇隊揚威奪1金2銀1銅 趙顯臻封王：聽到廣東話打氣迫出最後力氣

中國香港賽艇隊昨日揚威愛知名古屋亞運。趙顯臻於男子輕量級單人雙槳勇奪金牌，洪詠甄在女子輕量級單人雙槳摘銀，張菀珊及梁穎桉亦於女子輕量級雙人雙槳獲銀牌，林新棟及陳廸麟則在男子輕量級雙人雙槳摘銅。
趙顯臻於初賽以7分19秒52首名晉級，跟著在決賽與伊朗及南韓的選手鬥得激烈，最終他以6分50秒32首先衝過終點，首次奪得亞運金牌，連同之前兩屆所得的1銀1銅，集齊了三色獎牌。32歲的趙顯臻賽後表示：「前500米被烏茲別克的選手領先，一開始都有點怕，但我跟著自己的比賽計劃進行，所以之後就沒有太理會他。總教練一直都叫著我，回到差不多看台的位置，聽到很多廣東話為我打氣，令我把最後的力氣都擠出來。我特別想多謝家人，他們特意來到名古屋支持我。」趙顯臻的母親就稱：「真的非常開心，他努力及辛苦了這麼多年，終於得到這個成果。」
及後登場的林新棟及陳廸麟，於男子輕量級雙人雙槳決賽以6分24秒84摘銅；女子組方面，洪詠甄在輕量級單人雙槳以7分28秒54摘銀，5月於世界盃西班牙站奪冠的梁穎桉及張菀珊，亦於女子輕量級雙人雙槳，以6分59秒24摘銀。
何詩蓓50米自由泳摘銀
「女飛魚」何詩蓓再有進帳，於女子50米自由泳決賽游出24秒32而獲銀牌，今屆已收獲2金2銀。她賽後指50米自並非其常練項目，故對游出的時間感到驚喜；其泳隊隊友麥世霆在男子200米蛙泳決賽雖以2分08秒77打破香港紀錄，可惜以0.01秒之微屈居第四。另外，梁宇航於散打男子60公斤決賽不敵中國選手唐思碩摘銀；方凱申則在男子重劍收獲銅牌。
另外，文體旅局長羅淑佩昨於名古屋支持港隊出戰亞運，並恭賀多位港將獲佳績。其中，羅淑佩首次觀賞散打比賽，並見證梁宇航奪銀後表示，會研究日後引入更多具規模的武術比賽，讓武術更普及；她又指多看不同項目，有助政府制定相關支援政策。