歐國聯｜荷蘭加普補時迫和德國　高普沙維首戰握手言和

新一個年度歐洲國家聯賽開打，荷蘭與德國同在新帥沙維（Xavi Hernandez）與高普（Jurgen Klopp）領兵下交鋒，最終憑加普（Cody Gakpo）補時的入球，荷蘭1:1迫和德國，然而兩隊卻各有主將受傷。另外在以色列的比賽爆發爭議，有球員因為拿角球旗當槍慶祝，領第2面黃牌被逐，球隊最終1:3不敵奧地利。

在世界盃同樣提前尷尬出局，荷蘭與德國要為新一個世界盃循環重組，德國找來前利物浦領隊高普領軍，而荷蘭就有前巴塞隆拿中場及領隊的沙維接掌。荷蘭隊本來先開紀錄，華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）的頭槌頂入，不過在視像助理裁判（VAR）協助下，球證指荷蘭的波貝比（Brian Brobbey）阻礙門將，入球無效。未能領先的荷蘭，在32分鐘失守，菲歷斯尼美查（Felix Nmecha）禁區內射入為德國領先。兩隊之後都未再添入球，直至比賽補時的2分鐘，荷蘭由加普接應魯賓雲保美（Ruben van Bommel）傳中抽入扳平，兩隊最終踢平1:1。