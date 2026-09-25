歐國聯｜荷蘭加普補時迫和德國　高普沙維首戰握手言和

新一個年度歐洲國家聯賽開打，荷蘭與德國同在新帥沙維（Xavi Hernandez）與高普（Jurgen Klopp）領兵下交鋒，最終憑加普（Cody Gakpo）補時的入球，荷蘭1:1迫和德國，然而兩隊卻各有主將受傷。另外在以色列的比賽爆發爭議，有球員因為拿角球旗當槍慶祝，領第2面黃牌被逐，球隊最終1:3不敵奧地利。
在世界盃同樣提前尷尬出局，荷蘭與德國要為新一個世界盃循環重組，德國找來前利物浦領隊高普領軍，而荷蘭就有前巴塞隆拿中場及領隊的沙維接掌。荷蘭隊本來先開紀錄，華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）的頭槌頂入，不過在視像助理裁判（VAR）協助下，球證指荷蘭的波貝比（Brian Brobbey）阻礙門將，入球無效。未能領先的荷蘭，在32分鐘失守，菲歷斯尼美查（Felix Nmecha）禁區內射入為德國領先。兩隊之後都未再添入球，直至比賽補時的2分鐘，荷蘭由加普接應魯賓雲保美（Ruben van Bommel）傳中抽入扳平，兩隊最終踢平1:1。
然而兩隊今場各添傷兵，德國隊先有穆斯亞拿（Jamal Musiala）在熱身時拉傷，在30分鐘夏維斯（Kai Havertz）亦因傷退下火線，至於荷蘭的波貝比在德國領先後又受傷。另外，今場比賽效力魯賓雲保美在比賽上陣，令他成為了家族第3代成員為國家隊披甲，他父親的雲保美（Mark van Bommel）及外祖父的雲馬維克（Bert van Marwijk）都曾代表國家隊。高普在賽後表示：「我們需要接受賽果，即使我是想贏而不是只能賽和。我非常、非常高興有很多的個人表演。整體上我非常喜歡我們展現的熱情，可以肯定，我們是可以踢得更好，打更好的足球。」
C朗詐糊葡萄牙小勝威爾斯
與荷蘭及德國同屬A2組的希臘，作客以2:1擊敗塞爾維亞在分組領先。至於A4組，挪威在艾寧夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度下，以3:2擊敗丹麥，挪威的大衛禾菲（David Moller Wolfe）補時兩黃被逐。同組葡萄牙主場1:0小勝威爾斯，基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）下半場為葡萄牙攻破大門，不過被VAR推翻，入球無效。至於B3組的奧地利對以色列引發爭議，奧地利上半場以12碼領先，下半場以色列由阿布法希（Sayed Abu Farhi）追平，不過這位美職科羅拉多急流的新兵，入球後拿起角球旗當槍，被球證兩黃一紅驅逐，根據球例，球員如果以挑釁、嘲笑或煽動的方式慶祝入球，可能會被出示黃牌警告。打少個的以色列補時連失兩球輸1:3。