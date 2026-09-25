前英格蘭國腳安祖卡路爾　自傳中透露曾遭男人性侵

前英格蘭國腳的安祖卡路爾（Andy Carroll），在新出的自傳中，揭露在2021年被男子性侵，他表示自己是在與現任女友商量後，在最後一刻才把事情放入書中。

37歲的卡路爾指，事發在2021年，當時他第2次在紐卡素效力。他表示事件發生在他當時的家中，該男子是他前女友的朋友，當時女友不在家，該男子在卡路爾家中看拳擊賽後留下。當卡路爾返回房間睡覺時，男子闖入其房間，卡路爾之後將男子趕走，但男子之後再返回，把卡路爾擊暈後性侵。該男子其後被判性侵罪成，入獄3年，並列入性罪犯名冊，當時卡路爾在法庭上表示，事件「令人羞辱、尷尬，而且極其可怕」。他表示在打電話報警後，於他的孩子的保母懷裡「痛哭流涕」。