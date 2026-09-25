名古屋亞運｜北韓跳馬選手奪銀面無表情惹關注　與中國南韓選手成對比

名古屋亞運昨日（24日）起一連兩日進行個人項目的決賽，其中在女子跳馬，南韓選手的呂書晶奪得金牌，銀牌是北韓的安昌玉，不過安昌玉在頒獎台目無表情的狀況，與呂書晶及季軍杜思雨笑容滿面成強烈對比。
女子跳馬的決賽在昨日舉行，在預賽曷呂書晶已經是首名晉級的選手，而安昌玉排第2，第3是杜思雨，而第4是51歲的烏茲別克名將舒素雲天娜（Oksana Chusovitina）。決賽呂書晶的兩套表現難度分都不及安昌玉，但是在表現上取勝，在兩次跳馬後以14:483分取得第1。而安昌玉就以13.666分得銀牌，落後逾0.8分，第3的杜思雨則以13.450得第3名。在頒獎儀式上，杜思雨以及呂書晶都笑容滿面向觀眾揮手，唯獨是亞軍的安昌玉目無表情。
賽後呂書晶有被問及有關狀況：「說實話，我並不想安昌玉輸掉比賽。我只想公平公正地競爭。我覺得有點可惜，因為我看到她為此付出的努力。她是一位真正的世界級運動員，而且非常努力。我們無法交談，但感覺她一直都很努力。」呂書晶之後被問到無法交談的原因：「不是很少，而是從來沒有過。這不只是我的問題，所以我不能隨便找她談話。」
舒素雲天娜望再戰洛杉磯奧運
另外，第7次參加亞運的舒素雲天娜，在決賽只以第5名完成。這位51歲的體操代表，從1994年的廣島亞運開始參賽，當時甚至沒有任何一位今屆的其他女子體操選手已出生，至今已參與了7屆亞運，而她在賽前已表示，仍希望參與2年後的洛杉磯奧運。