名古屋亞運｜北韓跳馬選手奪銀面無表情惹關注　與中國南韓選手成對比

名古屋亞運昨日（24日）起一連兩日進行個人項目的決賽，其中在女子跳馬，南韓選手的呂書晶奪得金牌，銀牌是北韓的安昌玉，不過安昌玉在頒獎台目無表情的狀況，與呂書晶及季軍杜思雨笑容滿面成強烈對比。

女子跳馬的決賽在昨日舉行，在預賽曷呂書晶已經是首名晉級的選手，而安昌玉排第2，第3是杜思雨，而第4是51歲的烏茲別克名將舒素雲天娜（Oksana Chusovitina）。決賽呂書晶的兩套表現難度分都不及安昌玉，但是在表現上取勝，在兩次跳馬後以14:483分取得第1。而安昌玉就以13.666分得銀牌，落後逾0.8分，第3的杜思雨則以13.450得第3名。在頒獎儀式上，杜思雨以及呂書晶都笑容滿面向觀眾揮手，唯獨是亞軍的安昌玉目無表情。