名古屋亞運｜男子乒乓球決賽仍有不少空位　日本指中國球迷聲勢更響

名古屋亞運的男子乒乓球團體決賽，日本隊以場數3:2擊敗中國奪金。在日本慶祝的背後，媒體卻指出一個問題。作為日本國家隊的決賽，現場仍有不少的空位，而網民更指中國隊支持者的聲勢，明顯地蓋過了東道主的日本，有網民指，門票非常難買而卻步。
在乒乓球團體的決賽，日本隊憑張本智和直落3局擊敗王楚欽，為日本隊追平2:2，而他兩場比賽都為日本取勝，在第5場日本隊再由松島輝空以3:1擊敗溫瑞博，以場數3:2終結中國隊自1994年的連續8屆男牌金牌走勢。日本的《日刊體育》報道，指在第1場松島輝空對王楚欽，每當王取得分數現場的歡呼都是如雷貫耳，在日本社交平台上有人就說：「為甚麼雖然比賽是在日本舉行，但來自中國的歡呼聲更大？」又有「比賽在日本舉行，但來自中國的支持力道遠超日本，令人沮喪。」
另外，比賽場地的豐田市豐田天空場館，在中央位置有大量的空位。在社交平台上網民指：「為甚麼明明預售門票都已售罄，場館卻空蕩蕩的？」「這是一場團體決賽，但看台上幾乎空無一人。」「我放棄了，因為票太難買。」在比賽期間，松島輝空更投訴觀眾席上有人干擾，令比賽一度暫停。在本月初在澳洲舉行的世界乒聯巡迴賽澳門冠軍賽，松島也遭到有人用燈光滋擾，而在決賽的第1場發球時，也突然舉手叫停指向觀眾席。