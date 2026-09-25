名古屋亞運｜男子乒乓球決賽仍有不少空位　日本指中國球迷聲勢更響

名古屋亞運的男子乒乓球團體決賽，日本隊以場數3:2擊敗中國奪金。在日本慶祝的背後，媒體卻指出一個問題。作為日本國家隊的決賽，現場仍有不少的空位，而網民更指中國隊支持者的聲勢，明顯地蓋過了東道主的日本，有網民指，門票非常難買而卻步。

在乒乓球團體的決賽，日本隊憑張本智和直落3局擊敗王楚欽，為日本隊追平2:2，而他兩場比賽都為日本取勝，在第5場日本隊再由松島輝空以3:1擊敗溫瑞博，以場數3:2終結中國隊自1994年的連續8屆男牌金牌走勢。日本的《日刊體育》報道，指在第1場松島輝空對王楚欽，每當王取得分數現場的歡呼都是如雷貫耳，在日本社交平台上有人就說：「為甚麼雖然比賽是在日本舉行，但來自中國的歡呼聲更大？」又有「比賽在日本舉行，但來自中國的支持力道遠超日本，令人沮喪。」