名古屋亞運｜吳家祺跳馬首獲銅牌　簡綽桐50米蝶泳破香港紀錄

名古屋亞運接近過了一半，香港隊在今日（25日）再添獎牌。在體操男子跳馬的決賽，吳家祺以14.116分取得第3名，個人首次在亞運獲得獎牌。至於游泳項目今日是最後一個賽日，簡綽桐在女子50米蝶泳，以破香港紀錄時間晉身決賽。
香港代表在2014及2018年兩屆亞運，都由石偉雄贏得跳馬金牌，上屆吳家祺接棒，雖然預賽取得第3名晉級，不過決賽僅得第7。今屆吳家祺再次參戰，預賽更是取得首名晉級。在今日的比賽，吳家祺排第5出戰，在第1次跳是他取得14.233分，第2次時在表現分稍低之下，得14.000分，總成績14.116，當時仍領先。不過之後仍有實力較強的菲律賓體操王子尤洛（Carlos Yulo）及伊朗代表，結果尤洛取得14.599分，壓過吳家祺領先，而之後伊朗選手也上第2位。最終吳家祺以第3名，在亞運會終獲得個人首面獎牌，而菲律賓尤洛獲得金牌。
女子4x100米接力香港第5名晉級
游泳項目，今日去到最後一個比賽日。至今獲得2金3銀1銅的香港泳手繼續爭取成績，其中在女子50米蝶泳，早已贏得1面銅牌的簡綽桐，預賽第1組出戰，以26秒28觸池，破香港紀錄取得小組第1名，總成績第4位晉級決賽，隊友楊凱晴得第11，只能作後補。決賽簡綽桐取得第4名，距離第3的日本代表池江璃花子僅差0.14秒。而女子4x100米自由泳的預賽，香港派出張心悅、文薈喬、楊凱晴和馬紫玲出戰，在第1組以第3名觸池，在總成績以第5名晉級決賽。
男子50米蛙泳，麥世霆預賽以總成績第7晉級決賽，徐奕祺得第11，麥世霆決賽亦以第7完成。男子200米背泳，關鵬以預賽第6晉級，而陳鎡樵排17。男子200米蝶泳，何頌倫預賽排第10晉身決賽，隊友劉建希得第23名。男子400米自由泳未有港隊成員晉級，賴敬和取得第22名，而王一舜排26。滑板項目今日舉行公園賽的決賽，在男子公園賽，香港的顧嘉洹取得第7名，同場年僅12歲的中華台北代表辜泳諺就獲得銀牌。