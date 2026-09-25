名古屋亞運｜吳家祺跳馬首獲銅牌　簡綽桐50米蝶泳破香港紀錄

名古屋亞運接近過了一半，香港隊在今日（25日）再添獎牌。在體操男子跳馬的決賽，吳家祺以14.116分取得第3名，個人首次在亞運獲得獎牌。至於游泳項目今日是最後一個賽日，簡綽桐在女子50米蝶泳，以破香港紀錄時間晉身決賽。

香港代表在2014及2018年兩屆亞運，都由石偉雄贏得跳馬金牌，上屆吳家祺接棒，雖然預賽取得第3名晉級，不過決賽僅得第7。今屆吳家祺再次參戰，預賽更是取得首名晉級。在今日的比賽，吳家祺排第5出戰，在第1次跳是他取得14.233分，第2次時在表現分稍低之下，得14.000分，總成績14.116，當時仍領先。不過之後仍有實力較強的菲律賓體操王子尤洛（Carlos Yulo）及伊朗代表，結果尤洛取得14.599分，壓過吳家祺領先，而之後伊朗選手也上第2位。最終吳家祺以第3名，在亞運會終獲得個人首面獎牌，而菲律賓尤洛獲得金牌。