名古屋亞運｜香港男子花劍團體四強擊敗南韓　決賽與日本爭金牌

在個人賽首圈出局後，「劍神」張家朗與隊友出戰團體賽，並在四強力克上屋金牌的南韓隊打入決賽。而電子競技香港亦鎖定一面獎牌，在格鬥遊戲賽事香港隊打入四強，與日本爭入決賽，由於不設季軍戰，香港隊肯定有獎牌落袋。

在個人賽受到傷患影響下，張家朗首圈出局爆大冷門。在團體賽他與個人銀牌的蔡俊彥、17歲的何承謙以及梁千雨出戰，首場由蔡俊彥帶頭，與何承謙及張家朗，輕取印度45:26，八強香港對烏茲別克，港隊繼續人馬出戰，並以45:33晉身四強。四強香港隊遇上強敵，上屆冠軍南韓，何承謙落場先為港隊領先5:2，之後蔡俊彥向對手派蛋，拉開10:2，雖然張家朗被對手取得4分，但港隊頭一輪領先15:6。之後南韓隊雖然追至20:30，在最後蔡俊彥上陣時港隊領先40:28，即使南韓的李光鉉為南韓隊取下13分，不過香港仍以45:43擊敗南韓晉級決賽。香港決賽會對日本。至於女子重劍團體，香港女隊16強擊敗了泰國隊，但八強遇上了哈薩克，最終香港隊輸35:45無緣獎牌。