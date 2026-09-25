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體育
出版：2026-Sep-25 16:09
更新：2026-Sep-25 16:09

名古屋亞運｜香港男子花劍團體四強擊敗南韓　決賽與日本爭金牌

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張家朗為香港出戰男子花劍團體賽。(路透社)

在個人賽首圈出局後，「劍神」張家朗與隊友出戰團體賽，並在四強力克上屋金牌的南韓隊打入決賽。而電子競技香港亦鎖定一面獎牌，在格鬥遊戲賽事香港隊打入四強，與日本爭入決賽，由於不設季軍戰，香港隊肯定有獎牌落袋。

在個人賽受到傷患影響下，張家朗首圈出局爆大冷門。在團體賽他與個人銀牌的蔡俊彥、17歲的何承謙以及梁千雨出戰，首場由蔡俊彥帶頭，與何承謙及張家朗，輕取印度45:26，八強香港對烏茲別克，港隊繼續人馬出戰，並以45:33晉身四強。四強香港隊遇上強敵，上屆冠軍南韓，何承謙落場先為港隊領先5:2，之後蔡俊彥向對手派蛋，拉開10:2，雖然張家朗被對手取得4分，但港隊頭一輪領先15:6。之後南韓隊雖然追至20:30，在最後蔡俊彥上陣時港隊領先40:28，即使南韓的李光鉉為南韓隊取下13分，不過香港仍以45:43擊敗南韓晉級決賽。香港決賽會對日本。至於女子重劍團體，香港女隊16強擊敗了泰國隊，但八強遇上了哈薩克，最終香港隊輸35:45無緣獎牌。

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電競格鬥遊戲得銅牌

在電子競技的格鬥遊戲項目，以3種遊戲對決，分別是《街霸6》、《鐵拳8》以及《拳皇》，香港代表在《街霸6》及《拳皇》發揮一直不俗。在八強戰香港以場數3:2擊敗了泰國隊晉身四強。在四強香港隊對日本，以場數0:3不敵對手，取得1面銅牌。至於另一個比賽的《寶可夢大集結》，香港隊分組賽先後不敵新加坡及印尼。

舉重方面，唯一香港女子代表的鄭淨淘出戰女子61公斤級賽事，她在分組第2組出戰分別抓舉取得70公斤，而挺舉取得85公斤後，挑戰90公斤失敗，以總成績155公斤分組第3。獨木舟男子500米雙人皮艇，張子衝和蘇柏賢先在準決賽取得分組第7，次長在名次賽得第4，以總成績第13名完成。山地單車，賴俊健在男子組賽事取得第12名。

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