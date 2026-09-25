名古屋亞運｜香港男子花劍團體負日本獲銀牌　電競格鬥獲銅牌

在個人賽首圈出局後，「劍神」張家朗與隊友出戰團體賽，並在四強力克上屋金牌的南韓隊打入決賽，但決賽香港隊以36:45不敵日本，收獲銀牌。至於電子技競項目的格鬥遊戲賽事，香港隊四強不敵日本，亦取得一面銅牌。
在個人賽受到傷患影響下，張家朗首圈出局爆大冷門。在團體賽他與個人銀牌的蔡俊彥、17歲的何承謙出戰，梁千雨後備，首場港隊輕取印度45:26，八強再以45:33淘汰烏茲別克。八強遇上屆冠軍南韓，香港以45:43取勝晉級決賽。香港決賽會對日本。決賽香港先由何承謙先出戰對松山恭助，被對手以5:1先拉開，之後張家朗對飯村一輝為港隊追回3分，不過仍落後4:10，之後蔡俊彥再被西藤俊哉拉開比分，以5:15大比數落後。張家朗之後上場為港隊從松山身上取得6分追近，第5棒何承謙搶攻西藤，並為香港追回9分。在蔡俊彥上陣前，港隊只落後20:25。之後飯村一輝雖然為日本拉開比分，但張家朗向後備的馬場駿輔搶分，並為香港追至32:36接棒。松山之後又為日本拉開，在最後一棒香港落後34:40，何承謙挑戰飯村一輝，最終日本以45:36擊敗香港，港隊收獲銀牌。至於女子重劍團體，香港女隊16強擊敗了泰國隊，但八強遇上了哈薩克，最終香港隊輸35:45無緣獎牌。
電競格鬥遊戲得銅牌
在電子競技的格鬥遊戲項目，以3種遊戲對決，分別是《街霸6》、《鐵拳8》以及《拳皇》，香港代表在《街霸6》及《拳皇》發揮一直不俗。在八強戰香港以場數3:2擊敗了泰國隊晉身四強。在四強香港隊對日本，以場數0:3不敵對手，取得1面銅牌。至於另一個比賽的《寶可夢大集結》，香港隊分組賽先後不敵新加坡及印尼。
舉重方面，唯一香港女子代表的鄭淨淘出戰女子61公斤級賽事，她在分組第2組出戰分別抓舉取得70公斤，而挺舉取得85公斤後，挑戰90公斤失敗，以總成績155公斤分組第3。獨木舟男子500米雙人皮艇，張子衝和蘇柏賢先在準決賽取得分組第7，次長在名次賽得第4，以總成績第13名完成。山地單車，賴俊健在男子組賽事取得第12名。