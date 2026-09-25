名古屋亞運｜香港男子花劍團體負日本獲銀牌　電競格鬥獲銅牌

在個人賽首圈出局後，「劍神」張家朗與隊友出戰團體賽，並在四強力克上屋金牌的南韓隊打入決賽，但決賽香港隊以36:45不敵日本，收獲銀牌。至於電子技競項目的格鬥遊戲賽事，香港隊四強不敵日本，亦取得一面銅牌。

在個人賽受到傷患影響下，張家朗首圈出局爆大冷門。在團體賽他與個人銀牌的蔡俊彥、17歲的何承謙出戰，梁千雨後備，首場港隊輕取印度45:26，八強再以45:33淘汰烏茲別克。八強遇上屆冠軍南韓，香港以45:43取勝晉級決賽。香港決賽會對日本。決賽香港先由何承謙先出戰對松山恭助，被對手以5:1先拉開，之後張家朗對飯村一輝為港隊追回3分，不過仍落後4:10，之後蔡俊彥再被西藤俊哉拉開比分，以5:15大比數落後。張家朗之後上場為港隊從松山身上取得6分追近，第5棒何承謙搶攻西藤，並為香港追回9分。在蔡俊彥上陣前，港隊只落後20:25。之後飯村一輝雖然為日本拉開比分，但張家朗向後備的馬場駿輔搶分，並為香港追至32:36接棒。松山之後又為日本拉開，在最後一棒香港落後34:40，何承謙挑戰飯村一輝，最終日本以45:36擊敗香港，港隊收獲銀牌。至於女子重劍團體，香港女隊16強擊敗了泰國隊，但八強遇上了哈薩克，最終香港隊輸35:45無緣獎牌。