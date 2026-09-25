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體育
出版：2026-Sep-25 17:25
更新：2026-Sep-25 17:25

名古屋亞運｜壁球混雙兩香港組合晉四強　乒乓混雙八強止步

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Asian Games 2026 05240

鄧銘漮、李嘉兒在壁球混雙打入四強。(中國香港壁球總會)

名古屋亞運的球類項目，香港隊在壁球將穩奪2面獎牌。在混雙項目，兩組香港代表鄧銘漮、李嘉兒與黎卓楠、謝依霖分別晉身四強，由於不設銅牌戰，港隊肯定獲得2面獎牌。而女單方面，陳善鈺四強會遇上馬來西亞強敵茜娃桑嘉莉（Sivasangari Subramaniam）。至於乒乓球方面，混雙的黃鎮廷與杜凱琹，八強輸給印度組合出局，未能取得獎牌。

壁球項目是港隊的獎牌大項，在混雙的八強，鄧銘漮與李嘉兒的組合以局數2:0淘汰馬來西亞晉身四強，將與印度爭入決賽。而下線的黎卓楠、謝依霖，八強亦同樣贏巴基斯坦組合2:0，將與另一馬來西亞組合爭入決賽，無論港隊結果如果，兩隊最少都獲得一面銅牌。女單方面，陳善鈺八強對馬來西亞的Aira Azman，以局數3:1勝出，四強遇上上屆決賽對手的茜娃桑嘉莉。茜娃桑嘉莉在另一場八強，以局數3:0淘汰另一位香港代表的何子樂晉級。男單方面，兩位香港代表八強出局，劉子均八強面對上屆金牌得主的伍恩祐，輸局數0:3，而梁子軒面對巴基斯坦的Noor Zaman，以1:3落敗。

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乒乓球項目，香港混雙僅餘的組合黃鎮廷與杜凱琹，八強對印度組合，以局數1:3不敵對手，無緣獎牌。男雙方面，林兆恒與姚鈞濤雖然次圈擊敗澳門對手，但第3圈遇上國家隊組合的林詩楝、黃友政，結果輸0:3出局。另一組合的黃鎮廷、陳顥樺，次圈擊敗馬爾代夫的代表，第3圈遇伊朗組合輸1:3。女雙杜凱琹與吳詠琳的組合以局數3:2險勝南韓的金娜英與李恩惠，晉身八強，不過另一組合李凱敏和蘇籽童，就以局數0:3不敵日本的長崎美柚和面手凜，第3圈出局。女單杜凱琹第2圈雖然淘汰了蒙古選手，但第3圈要硬拼國家隊的王曼昱，至於蘇籽童第2圈以局數4:2擊敗烏茲別克代表，但第3圈面對的是日本的早田希娜。男單黃鎮廷第2圏擊敗烏茲別克球手，下一場對伊朗代表，而陳顥樺另一邊廂輕取也門代表，第3圈遇強敵北韓的李正植。

羽毛球混雙遇國家隊出局

羽毛球方面，混雙賽事今日展開，兩支香港代表同樣次圈被國家隊淘汰。謝影雪帶呂俊瑋的組合，首圈擊敗了蒙古代表，但次圈就碰上中國的馮彥哲、黃東萍，輸0:2出局。而陳延澤與吳芷柔，在擊敗澳門組合後，次圈遇中國的蔣振邦、魏雅欣，結果以局數1:2不敵對手出局。棒球方面，香港在名次賽以2:7不敵巴勒斯坦，香港今場雖然有8次安打，只比對手少1次，可是未能全數化成得分，當中翁浚暐5次上打席有3次安打，但最終僅得1分。沙灘排球，李卓曦與李烈峰分組以局數0:2不敵哈薩克組合，3戰1勝2負。男子板球分組的第2場，香港隊輕取阿曼，分組1勝1負。

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