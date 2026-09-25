名古屋亞運｜壁球混雙兩香港組合晉四強　乒乓混雙八強止步

名古屋亞運的球類項目，香港隊在壁球將穩奪2面獎牌。在混雙項目，兩組香港代表鄧銘漮、李嘉兒與黎卓楠、謝依霖分別晉身四強，由於不設銅牌戰，港隊肯定獲得2面獎牌。而女單方面，陳善鈺四強會遇上馬來西亞強敵茜娃桑嘉莉（Sivasangari Subramaniam）。至於乒乓球方面，混雙的黃鎮廷與杜凱琹，八強輸給印度組合出局，未能取得獎牌。

壁球項目是港隊的獎牌大項，在混雙的八強，鄧銘漮與李嘉兒的組合以局數2:0淘汰馬來西亞晉身四強，將與印度爭入決賽。而下線的黎卓楠、謝依霖，八強亦同樣贏巴基斯坦組合2:0，將與另一馬來西亞組合爭入決賽，無論港隊結果如果，兩隊最少都獲得一面銅牌。女單方面，陳善鈺八強對馬來西亞的Aira Azman，以局數3:1勝出，四強遇上上屆決賽對手的茜娃桑嘉莉。茜娃桑嘉莉在另一場八強，以局數3:0淘汰另一位香港代表的何子樂晉級。男單方面，兩位香港代表八強出局，劉子均八強面對上屆金牌得主的伍恩祐，輸局數0:3，而梁子軒面對巴基斯坦的Noor Zaman，以1:3落敗。