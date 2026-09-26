名古屋亞運｜香港劍擊團體賽添2銅　男子佩劍女子花劍四強止步（更新）

香港劍擊隊在團體賽將再添獎牌。繼昨日（25日）男子花劍團體獲得銀牌後，男子佩劍及女子花劍團隊同樣獲得銅牌。而田徑項目的馬拉松，香港2位跑手林穎璋及羅映潮，都以個人今季最佳成績完成，而男子200米，葉景維，吳君浩皆晉身準決賽。

男子佩劍與女子花劍成員在個人賽最多都只去到八強，不過在團體賽有好表現。在男子佩劍團體賽，陳樂熹、何柏霖、何思朗及梁天晴在首圈輪空，八強遇上烏茲別克隊，在先落後下由陳樂熹反先，最終以45:40擊敗對手。四強港隊面對有個人金牌得主吳尚旭壓陣的南韓隊，一開始被對方拉開比數，最後南韓以45:24擊敗香港，港隊自2018年後，再次獲團體銅牌。在女子花劍方面，香港女隊同樣首輪輪空，八強遇上新加坡，上屆取得個人及團體銅牌的陳諾思，還有上屆隊友鄭曉為、符妤名及今屆新加入的梁雅蕾，以45:35擊敗新加坡隊晉身四強。在四強面對日本隊，香港女花以27:45落敗，仍獲得銅牌。