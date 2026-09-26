名古屋亞運｜香港劍擊團體賽添2銅　男子佩劍女子花劍四強止步（更新）

香港劍擊隊在團體賽將再添獎牌。繼昨日（25日）男子花劍團體獲得銀牌後，男子佩劍及女子花劍團隊同樣獲得銅牌。而田徑項目的馬拉松，香港2位跑手林穎璋及羅映潮，都以個人今季最佳成績完成，而男子200米，葉景維，吳君浩皆晉身準決賽。
男子佩劍與女子花劍成員在個人賽最多都只去到八強，不過在團體賽有好表現。在男子佩劍團體賽，陳樂熹、何柏霖、何思朗及梁天晴在首圈輪空，八強遇上烏茲別克隊，在先落後下由陳樂熹反先，最終以45:40擊敗對手。四強港隊面對有個人金牌得主吳尚旭壓陣的南韓隊，一開始被對方拉開比數，最後南韓以45:24擊敗香港，港隊自2018年後，再次獲團體銅牌。在女子花劍方面，香港女隊同樣首輪輪空，八強遇上新加坡，上屆取得個人及團體銅牌的陳諾思，還有上屆隊友鄭曉為、符妤名及今屆新加入的梁雅蕾，以45:35擊敗新加坡隊晉身四強。在四強面對日本隊，香港女花以27:45落敗，仍獲得銅牌。
男子200米田徑2選手晉級準決賽
田徑項目上午進行男子200米的初賽及男女子馬拉松。在男子200米，香港有葉景維及吳君浩出戰，二人都在小組取得第3名晉身準決賽，其中葉景維總成績排11，而吳君浩總成績第15名，200米在今晚展開準決賽。至於馬拉松，香港有2名代表羅映潮及黃卓玲參與女子組比賽，羅映潮最終以2小時40分46秒得第11，創個人今季最佳時間，而黃卓玲以第13完成。男子馬拉松，林穎璋以2小時22分4秒完成，也是他今季最佳時間，並獲第15名。
射箭項目今日展開，香港代表的郭賢霽在男子反曲弓個人賽預賽取得第14名，在首圈輪空後次圈對蒙古選手。而女子複合弓個人賽鄭鴻婷與王卓盈預賽分別第39及37位，首圈同遇蒙古選手。而團體預賽，香港隊排13，首圈要對印尼。韻律泳比賽，香港代表朱家泳與熊詩晴在首日的規定動作取得227.4893分排第7；團體賽方面，香港隊在技巧動作以169.3926暫列第4。
帆船港隊男女組首日領先
帆船項目，同為15歲的香港男子輕舟組合喬澔鏗、普令行，在首日兩場比賽都得第1，目前以2分領先，比後面的日本、阿曼及泰國少5分。女子輕舟方面，同樣年輕組合16歲的江芷棋與18歲的黃曦慧，首日兩場比賽取得第3及第1，目前成績以4分，與馬來西亞組合同分，香港隊領先。
男子雙人3米板跳水，香港阮氏兄弟阮柏鈞、阮柏彥在決賽取得239.76分，排第9。獨木舟單人500米皮艇，張朗然在準決賽得第6未能晉身決賽，最後名次賽取得第12名完成。滑板項目的女子街頭賽，溫曉姸最終因傷未能上陣。電子競技項目的魔法氣泡，香港代表余穎廉在淘汰賽的首圈，以5:0擊敗蒙古選手晉級，不過在八強賽以1:5不敵中華台北選手。