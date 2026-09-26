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體育
出版：2026-Sep-26 14:15
更新：2026-Sep-26 18:00

名古屋亞運｜香港壁球混雙齊入決賽穿金戴銀　乒乓女雙入四強至少獲銅牌（更新）

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鄧銘漮與李嘉兒在混雙四強擊敗印度組合入決賽。(港協暨奧委會提供圖片)

名古屋亞運壁球項目混雙賽事，港隊兩個組合分別在四強勝出，提早為港隊包辦金銀牌。當中鄧銘漮與李嘉兒的組合以2:1擊敗印度組合，而謝依霖及黎卓楠就擊敗馬來西亞對手入決賽。至於女單方面，陳善鈺四強以局數0:3不敵上屆冠軍茜娃桑嘉莉（Sivasangari Subramaniam），將轉戰銅牌賽。乒乓球方面，香港僅餘的女雙組合杜凱琹、吳詠琳，擊敗了新加坡組合入四強，至少獲得銅牌。

上屆港隊在混雙只收獲銅牌，不過今屆兩隊同入四強。其中謝依霖及黎卓楠組合，四強直落2局擊敗馬來西亞對手。兩人都是首次出戰亞運，但未有怯場，首局在落後下仍反勝11:10。第二局港隊早早拉開優勢，最終贏11:7，以2:0淘汰對手。另一港隊組上屆混雙銅牌得主李嘉兒，夥新拍檔鄧銘漮上陣，今場戰況激烈，港隊先以11:10取下首局，但第2局狀態稍為下跌，大比分輸一局2:11。港隊及時回勇，最後一局贏11:10，擊敗印度對手。意味港隊已穩奪1金1銀。兩隊將於明日上演「港隊內戰」，爭奪金牌。而女單的陳善鈺四強硬撼上屆金牌得主的馬來西亞代表茜娃桑嘉莉（Sivasangari Subramaniam），結果以局數0:3落敗，將在季軍戰與日本的渡邊聰美爭奪銅牌。

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乒乓女雙至少一面銅牌

乒乓球方面，女雙的杜凱琹與吳詠琳成為僅餘的港隊隊伍，她們會在八強以局數3:0擊敗新加坡的年輕組合黎明映、舒麟茜。四強會對日本的張本美和及早田希娜組合，由於沒有季軍戰，她們起碼會有一面銅牌。至於男單陳顥樺第3圈遇上北韓的李正植，以局數4:1擊敗對手，八強面對中華台北的林昀儒，陳顥樺先輸2局後追回一局，不過最後仍以1:4被淘汰。另一位男單的黃鎮廷在男單第3圈以局數2:4不敵伊朗選手，未能追上上屆銅牌成績。女單方面，杜凱琹第3圈就要對國家隊的王曼昱，並以局數1:4落敗。蘇籽童也要對上日本的早田希娜，結果輸1:4出局。

羽毛球方面，男單的李卓耀在第2圈對日本的奈良岡功大，以局數1:2不敵對手。而伍家朗次圈輕鬆淘汰斯里蘭卡選手，下一圈對南韓球手崔智勛。女單的梁珈穎次圈遇上國家隊的陳雨菲，結果輸0:2出局；而盧善恩次圈淘汰了馬爾代夫對手後，第3圈對中華台北的林湘緹。男雙張世成與鄧志輝的年輕組合，次圈不敵印尼組合出局。女雙方面，楊雅婷與楊霈霖在先失一局下，以局數2:1反勝泰國對手入八強，將與日本或中國組合爭奪四強資格。

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香港棒球隊對菲律賓取得首勝

棒球排名賽的循環賽，香港隊對菲律賓。香港以7:5擊敗對手，今屆首次贏波。三壘手的馬翰文今場取得2分，捕手林澧謙今場5次上打席2次安打及2次上壘，受關注的演員胡子彤，今場以一記犧牲打，為香港隊取得1分，並且成功上壘。壘球項目的循環賽，香港隊首戰以3:10不敵中華台北。

沙灘排球的分組賽，香港「杜氏姊妹」組合杜詠彤、杜詠雯，雖然分組最後一場以局數0:2不敵菲律賓代表，但小組仍取以2勝1負得前二名，將可晉級16強。女子手球循環賽，香港隊以19:37不敵中國隊，目前5戰1勝4負，而男子在八強賽事，以16:37不敵卡塔爾出局。水球男子分組賽，香港25:14擊敗泰國。

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