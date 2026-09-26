名古屋亞運｜香港壁球混雙齊入決賽穿金戴銀　乒乓球陳顥樺八強對中華台北

名古屋亞運壁球項目混雙賽事，港隊兩個組合分別在四強勝出，提早為港隊包辦金銀牌。當中鄧銘漮與李嘉兒的組合以2:1擊敗印度組合，而謝依霖及黎卓楠就擊敗馬來西亞對手入決賽。乒乓球方面，香港在個人項目只餘女雙及男單打到八強，其中陳顥樺男單第3圈擊敗北韓李正植，八強鬥中華台北的林昀儒。

上屆港隊在混雙只收獲銅牌，不過今屆兩隊同入四強。其中謝依霖及黎卓楠組合，四強直落2局擊敗馬來西亞對手。兩人都是首次出戰亞運，但未有怯場，首局在落後下仍反勝11:10。第二局港隊早早拉開優勢，最終贏11:7，以2:0淘汰對手。另一港隊組上屆混雙銅牌得主李嘉兒，夥新拍檔鄧銘漮上陣，今場戰況激烈，港隊先以11:10取下首局，但第2局狀態稍為下跌，大比分輸一局2:11。港隊及時回勇，最後一局贏11:10，擊敗印度對手。意味港隊已穩奪1金1銀。兩隊將於明日上演「港隊內戰」，爭奪金牌。而女單的陳善鈺今日（26日）會與上屆金牌的馬來西亞代表茜娃桑嘉莉（Sivasangari Subramaniam）爭入決賽。