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體育
出版：2026-Sep-26 14:15
更新：2026-Sep-26 14:15

名古屋亞運｜香港壁球混雙齊入決賽穿金戴銀　乒乓球陳顥樺八強對中華台北

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鄧銘漮與李嘉兒在混雙四強擊敗印度組合入決賽。(World Squash)

名古屋亞運壁球項目混雙賽事，港隊兩個組合分別在四強勝出，提早為港隊包辦金銀牌。當中鄧銘漮與李嘉兒的組合以2:1擊敗印度組合，而謝依霖及黎卓楠就擊敗馬來西亞對手入決賽。乒乓球方面，香港在個人項目只餘女雙及男單打到八強，其中陳顥樺男單第3圈擊敗北韓李正植，八強鬥中華台北的林昀儒。

上屆港隊在混雙只收獲銅牌，不過今屆兩隊同入四強。其中謝依霖及黎卓楠組合，四強直落2局擊敗馬來西亞對手。兩人都是首次出戰亞運，但未有怯場，首局在落後下仍反勝11:10。第二局港隊早早拉開優勢，最終贏11:7，以2:0淘汰對手。另一港隊組上屆混雙銅牌得主李嘉兒，夥新拍檔鄧銘漮上陣，今場戰況激烈，港隊先以11:10取下首局，但第2局狀態稍為下跌，大比分輸一局2:11。港隊及時回勇，最後一局贏11:10，擊敗印度對手。意味港隊已穩奪1金1銀。兩隊將於明日上演「港隊內戰」，爭奪金牌。而女單的陳善鈺今日（26日）會與上屆金牌的馬來西亞代表茜娃桑嘉莉（Sivasangari Subramaniam）爭入決賽。

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乒乓球方面，香港個人項目就只餘女雙及男單在八強。其中男單陳顥樺第3圈遇上北韓的李正植，以局數4:1擊敗對手，八強要與中華台北的林昀儒火拚。至於黃鎮廷在男單第3圈以局數2:4不敵伊朗選手，未能追上上屆銅牌成績。女單方面，杜凱琹第3圈就要對國家隊的王曼昱，並以局數1:4落敗。蘇籽童也要對上日本的早田希娜，結果輸1:4出局。女雙的杜凱琹與吳詠琳會在八強鬥新加坡組合。

羽毛球男女單皆對中華台北

羽毛球方面，男單的李卓耀在第2圈對日本的奈良岡功大，以局數1:2不敵對手。而伍家朗次圈輕鬆淘汰斯里蘭卡選手，下一圈對中國的李詩灃或南韓崔智勛的勝方。女單的梁珈穎次圈遇上國家隊的陳雨菲，結果輸0:2出局；而盧善恩次圈淘汰了馬爾代夫對手後，第3圈對中華台北的林湘緹。男雙張世成與鄧志輝的年輕組合，次圈不敵印尼組合出局。

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壘球項目的循環賽，香港隊首戰以3:10不敵中華台北。沙灘排球的分組賽，香港「杜氏姊妹」組合杜詠彤、杜詠雯，雖然分組最後一場以局數0:2不敵菲律賓代表，但小組仍取以2勝1負得前二名，將可晉級16強。

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