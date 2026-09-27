名古屋亞運｜香港壁球混雙內戰李嘉兒鄧銘漮奪金　陳善鈺季軍戰不敵日本（更新）

名古屋亞運已進行了一個星期的比賽，在今日（27日）香港壁球隊增添一金一銀，在混雙決賽的「香港打吡」李嘉兒與鄧銘漮的組合擊敗隊友謝依霖及黎卓楠奪得金牌，而在單打項目，陳善鈺在女單季軍戰不敵東道主的日本選手，未能取得獎牌。而羽毛球項目，女雙的楊雅婷與楊霈霖八強不敵日本組合，僅餘男單的伍家朗。 上屆取得一面銀牌，陳善鈺不幸四強就遇上上屆決賽的對手茜娃桑嘉莉（Sivasangari Subramaniam），不過賽事雖然有季軍戰，但對賽雙方都會獲得銅牌，陳善鈺季軍戰對手是日本的渡邊聰美，結果在先失2局下，以局數1:3不敵對手。混雙的決賽由兩支香港代表包辦，2018年為香港贏過團體金牌的李嘉兒，與鄧銘漮對謝依霖及黎卓楠，結果李嘉兒與鄧銘漮以直落2局11:8及11:3擊敗謝依霖、黎卓楠，贏得金牌，而謝依霖與黎卓楠仍獲得銀牌。

羽毛球伍家朗負泰國強敵 羽毛球項目，個人及雙打賽事香港僅餘女雙及男單在八強。不過女雙的楊雅婷與楊霈霖八強要對日本的中西貴映與上坂鈴，香港組合雖然第2局追平，但仍輸1:2，未能晉級。男單的八強，伍家朗面對奧運銀牌得主，世界排名第3的泰國球手韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn），在先贏一局之下，以1:2不敵對手出局。羽毛球項目將在之後團體賽爭獎牌。 已進行的比賽，男子排球分組賽，香港首戰以1:3不敵卡塔爾。港隊分組對手除卡塔爾還有印度及越南。至於沙灘排球，香港男隊的黃沛林與莊器萊在分組最後一場以局數0:2不敵中國組合，分組兩戰全敗。而女隊的黃雯靖與曾岳羚分組最後一場不敵泰國代表，但她們3戰2勝1負，仍可晉級八強。