名古屋亞運｜香港壁球混雙內戰李嘉兒鄧銘漮奪金　陳善鈺銅牌戰不敵日本（更新）

名古屋亞運已進行了一個星期的比賽，在今日（27日）香港壁球隊增添一金一銀，在混雙決賽的「香港打吡」李嘉兒與鄧銘漮的組合擊敗隊友謝依霖及黎卓楠奪得金牌，而在單打項目，陳善鈺在女單銅牌戰不敵東道主的日本選手，未能取得獎牌。而羽毛球項目，女雙的楊雅婷與楊霈霖八強不敵日本組合，僅餘男單的伍家朗。

上屆取得一面銀牌，陳善鈺不幸四強就遇上上屆決賽的對手茜娃桑嘉莉（Sivasangari Subramaniam），結果敗陣轉戰銅牌戰，陳善鈺銅牌戰對手是日本的渡邊聰美，結果在先失2局下，以局數1:3不敵對手，今屆未能取得獎牌。混雙的決賽由兩支香港代表包辦，2018年為香港贏過團體金牌的李嘉兒，與鄧銘漮對謝依霖及黎卓楠，結果李嘉兒與鄧銘漮以直落2局11:8及11:3擊敗謝依霖、黎卓楠，贏得金牌，而謝依霖與黎卓楠仍獲得銀牌。