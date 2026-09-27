名古屋亞運｜香港男子重劍團體獲銅牌　跳水雙人3米板僅第4（更新）

名古屋亞運劍擊項目最後一日的賽事，舉行男子重劍及女子佩劍的團體賽。其中男重項目，香港隊打入四強，並以34:45不敵哈薩克，獲得一面銅牌，而女子佩劍八強就不敵南韓。至於跳水項目，香港代表陳梓銘、梁家嫸在女子雙人3米板取得第4名。 重劍的方凱申之前在個人賽獲得銅牌，在今日（27日）團體賽，他與吳浩天、劉昊峯及何瑋桁出戰，港隊16強先淘汰阿聯酋，八強再反勝中華台北入四強。香港隊四強面對哈薩克，對手包括在個人賽四強擊敗過方凱申的代表。香港隊一開始雖然先落後，但劉昊峯一度為港隊追至8:9，但之後哈薩克仍拉開比數，即使兩度為香港追近，但仍以34:45落敗。港隊雖然未能晉身決賽，但仍獲一面銅牌。女子佩劍團體，香港16強擊敗泰國，但八強遇上哈薩克，以35:45落敗。

跳水項目，香港的陳梓銘、梁家嫸出戰女子雙人3米板決賽，香港代表在第1個動作的「向後翻騰一周半轉體半周」，雖然排第6，但之後的4跳表現回升，在第4跳「向內翻騰兩周半抱膝」，香港組合更取得50.22分，排第3位。而香港組合最終以223.98分，取得第4名，未能上頒獎台。 馬術的盛裝舞步決賽，香港僅李逸寧取得出線資格。她最終以67.060分，決賽取得第15名。電子競技的《王者榮耀》比賽，香港代表分組先後擊敗泰國及印尼，八強對老撾。而《寶可夢大集合》，香港隊八強不敵菲律賓。

韻律泳雙人賽第6名 韻律泳的雙人賽朱家泳與熊詩晴在自由表演的項目取得204.2733分，排第6，總成績亦排第6名。體操項目的彈床比賽，香港有李冠緯及劉朗風出戰，李冠緯以48.25分在資格賽取得第10，是第2後補選手。而劉朗風排第12。射箭比賽，香港的女子複合弓團體在16強以224:238不敵印尼未能晉級。