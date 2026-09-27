香港隊東盟盃啟德首戰不足二萬入場　大勝老撾響頭炮

國際足協東盟盃的分組賽，香港隊首場以4:0擊敗老撾響頭炮。在啟德主場館的比賽今日（27日）下午仍只有不足2萬人入場，創下在啟德比賽的新低。港隊主教練盧比度希望，在下一場晚上的比賽有更多球迷入場支持。

東盟盃的第2個比賽日，香港隊首日比賽移師在啟德主場館進行，下午3時開賽就只有18,873人入場，是啟德舉辦足球比賽的入場新低。對手的老撾在上一輪分組賽以3:1擊敗了汶萊，要出線今場要在香港隊身上搶分。然而港隊12分鐘已憑孫銘謙的入球取得領先。之前在亞運會踢足3場的胡晉銘，回到香港今場再獲正選。港隊在33分鐘再由艾華頓攻入成2:0。半場香港兩球領先。