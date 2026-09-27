熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
體育
出版：2026-Sep-27 17:41
更新：2026-Sep-27 17:41

香港隊東盟盃啟德首戰不足二萬入場　大勝老撾響頭炮

分享：
S6ab8e2e40cf288f7528c0860

香港隊在東盟盃分組首戰以4:0擊敗老撾。(中新社)

國際足協東盟盃的分組賽，香港隊首場以4:0擊敗老撾響頭炮。在啟德主場館的比賽今日（27日）下午仍只有不足2萬人入場，創下在啟德比賽的新低。港隊主教練盧比度希望，在下一場晚上的比賽有更多球迷入場支持。

東盟盃的第2個比賽日，香港隊首日比賽移師在啟德主場館進行，下午3時開賽就只有18,873人入場，是啟德舉辦足球比賽的入場新低。對手的老撾在上一輪分組賽以3:1擊敗了汶萊，要出線今場要在香港隊身上搶分。然而港隊12分鐘已憑孫銘謙的入球取得領先。之前在亞運會踢足3場的胡晉銘，回到香港今場再獲正選。港隊在33分鐘再由艾華頓攻入成2:0。半場香港兩球領先。

S6ab8e39c0cf266b65f10dbc3 S6ab8e3980cf266b65f10dbba WhatsApp Image 2026 09 27 at 16.57.37 WhatsApp Image 2026 09 27 at 16.57.36

換邊後港隊迅速拉開比數，杜度55分鐘為香港隊擴大至3:0。領先3球香港隊開始放慢，然而老撾的進攻威脅有限，直到完場前港隊獲得12碼，安永佳操刀為香港隊射成4:0。港隊下一場在周三（30日）對汶萊，賽和都足夠晉級。

港隊主教練盧比度在賽後表示，對球隊的整體表現尚算滿意。不過他指出球隊在最後的20分鐘是有點放鬆，本應可以取得更多的入球。而盧比度在記者會後特別想呼籲球迷，在下一場比賽入場支持港隊。至於胡晉銘獲重召，他指自己是一直有注意其狀況，並且認為他與趙聡悟都是中場重要的一員。至於老撾教練指，這是球隊一次很重要的經驗。他指隊中多位僅十多歲球員，在本地賽事都未有上陣機會，而今次是讓他們吸取重要的比賽經驗。

WhatsApp Image 2026 09 27 at 16.57.37 (1) WhatsApp Image 2026 09 27 at 16.57.46 WhatsApp Image 2026 09 27 at 16.57.46 (1) WhatsApp Image 2026 09 27 at 16.57.38

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務