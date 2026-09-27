香港隊東盟盃啟德首戰不足二萬入場　大勝老撾響頭炮

國際足協東盟盃的分組賽，香港隊首場以4:0擊敗老撾響頭炮。在啟德主場館的比賽今日（27日）下午仍只有不足2萬人入場，創下在啟德比賽的新低。港隊主教練盧比度希望，在下一場晚上的比賽有更多球迷入場支持。
東盟盃的第2個比賽日，香港隊首日比賽移師在啟德主場館進行，下午3時開賽就只有18,873人入場，是啟德舉辦足球比賽的入場新低。對手的老撾在上一輪分組賽以3:1擊敗了汶萊，要出線今場要在香港隊身上搶分。然而港隊12分鐘已憑孫銘謙的入球取得領先。之前在亞運會踢足3場的胡晉銘，回到香港今場再獲正選。港隊在33分鐘再由艾華頓攻入成2:0。半場香港兩球領先。
換邊後港隊迅速拉開比數，杜度55分鐘為香港隊擴大至3:0。領先3球香港隊開始放慢，然而老撾的進攻威脅有限，直到完場前港隊獲得12碼，安永佳操刀為香港隊射成4:0。港隊下一場在周三（30日）對汶萊，賽和都足夠晉級。
港隊主教練盧比度在賽後表示，對球隊的整體表現尚算滿意。不過他指出球隊在最後的20分鐘是有點放鬆，本應可以取得更多的入球。而盧比度在記者會後特別想呼籲球迷，在下一場比賽入場支持港隊。至於胡晉銘獲重召，他指自己是一直有注意其狀況，並且認為他與趙聡悟都是中場重要的一員。至於老撾教練指，這是球隊一次很重要的經驗。他指隊中多位僅十多歲球員，在本地賽事都未有上陣機會，而今次是讓他們吸取重要的比賽經驗。