日本上仗於宮城鬥烏拉圭，憑補時入兩球，以3比1勝出，世盃決賽周後首場國際賽即響頭炮。教練森保一搞搞新意思，讓不少副選球員擔正，包括門將早川友基、首次入選的中場松木玖生，還有兄弟兵佐野海舟及佐野航大；其中効力英冠修咸頓的松木玖生，上半場先開紀錄，表現搶鏡。另外，森保一刻意讓轉投英超葉士域治的前田大然掛帥，望他在新球季早破入球荒，可惜未能如願。

藍武士今場迎戰委內瑞拉，前田大然或要讓位，由上仗入波的兩名鋒將塩貝健人及上田綺世升正，火力更強；其中塩貝健人屬國家隊未來希望，上陣屢有佳作，來到今個國際賽期4場中的第二場，善踢整體足球的日本隊，就算作出大幅輪換，仍有望輕取對手。

對手委內瑞拉主帥域斯卡朗度(Vizcarrondo)徵召多名新血，經驗豐富球員則有皇家蘇斯達後衛莊艾林布魯(Jon Aramburu)，以及圖盧茲中場基斯甸卡沙利斯(Cristian Casseres)；今場是東來首戰，適應需時，加上級數在南美比烏拉圭更低，今場要擊破日本防線有一定難度。