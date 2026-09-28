歐國聯｜麥巴比退隊冇有怕 法國格食格勢破比利時

球王施丹(Zidane)領軍下，「高盧雄雞」法國在歐國聯A1組首戰旗開得勝，雖然贏波付出沉重代價，攻擊主力基利安麥巴比(Kylian Mbappe)入波後傷出，最終宣布退隊。不過，該國鋒將人才濟濟，周一深夜作客鬥同樣易帥後旗開得勝的比利時，攻力仍然強勁，加上法國一向格食格，有力率先連捷。(球賽編號：FB5926；9月29日02:45開賽)

法國剛戰出征「地獄主場」小勝土耳其1比0，施丹轉踢4-3-3陣式，奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)掛帥，麥巴比及米高奧利斯(Michael Olise)分踢左、右翼。球隊戰至下半場早段，憑奧利斯妙傳麥巴比勁射破網。可惜攻入國際賽第67球的麥巴比因此弄傷膝部，堅持了數分鐘終要離場，法國足總賽後宣布此子膝肌腱受傷，需提早離隊，返回所屬球會皇家馬德里繼續接受治療。

賽前已有中堅伊巴希馬干拿迪(Ibrahima Konate)因傷離隊，如今另一皇馬精兵又傷退，但施丹在今輪餘下3場歐國聯賽事，仍不愁兵源問題。上仗入替麥巴比的PSG翼鋒迪斯亞杜伊(Desire Doue)、入替米高奧利斯的利物浦翼鋒巴特利巴高拿(Bradley Barcola)，今場可當重任，攻中由卓基(Cherki)換上卡馬雲加(Camavinga)或艾利奧捷(Akliouche)；挾近5戰對戰比利時全勝佳績，今場預期雙方俱會作出輪換下，法國仍然技高一籌。

比利時上仗兩球淨勝意大利

對手「紅魔」比利時在荷蘭人雲邦美(van Bommel)接掌帥印下，同樣取得好開始；上仗歐國聯憑今夏由阿積士轉會PSG的年輕鋒將米卡葛斯(Mika Godts)，以及後備出場的盧克巴基奧(Lukebakio)各入一球，作客2比0打敗令人失望的意大利。

紅魔上仗試出彩虹，効力AC米蘭的迪亞高莫連拿(Diego Moreira)及米卡葛斯分任兩翼；35歲的攻中奇雲迪布尼(Kevin de Bruyne)，支援箭頭基迪拿尼(Ketelaere)。雲邦美今場領軍返主場出擊，將會繼續試陣，盧克巴基奧升正，跟34歲的布魯日主力雲拿根(Vanaken)及33歲「魔獸」盧卡古(Lukaku)合力攻堅；大軍活力不及法國，只怕重演兩年前歐國聯被後者在主客場雙殺的慘況。