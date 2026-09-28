名古屋亞運｜港隊壁球混雙包辦金銀 鄧銘漮李嘉兒挫隊友奪冠

愛知名古屋亞運壁球混雙決賽為「港隊內訌」，最終鄧銘漮及李嘉兒以局數2比0擊敗師弟妹黎卓楠與謝依霖，繼2018年雅加達亞運後，再為中國香港壁球隊奪得亞運金牌。劍擊方面，港隊於男子重劍團體四強不敵哈薩克，但仍收獲銅牌。 前日港隊兩個組合分途出戰四強均勝出，已肯定歷史性包辦亞運混雙的金、銀牌，到了昨日舉行的決賽，首局戰情比較緊湊，雙方曾三度打成平手，結果鄧銘漮及李嘉兒以11比8先取首局。鄧銘漮及李嘉兒均是第三次出戰亞運，經驗豐富的他們在第二局乘勢追擊，最終以大比數11比3勝出，局數贏2比0而奪金。

曾兩次獲得男子團體賽銅牌的鄧銘漮，今屆原本無緣參賽，但因黃祉謙受傷而臨危受命。33歲的他賽後表示：「本身沒有機會出戰，抽籤結果也處於下風，現在站上頒獎台的最高一級，真的很開心。比賽的時候，我永遠以視之為最後一場的心態去打；如果未盡全力，做不到最好的自己，我會後悔。」上屆夥黃祉謙在混雙摘銅的李嘉兒則稱：「我們是以低排名種子打進來，一直沒有甚麼預期，很開心能夠與鄧銘漮打到幾場好比賽給大家看，贏到金牌。」黎卓楠指出：「他們的經驗明顯比我們好，知道有些關鍵位，特別首局知道哪些位要打穩些；第二局就沒有辦法了，比數已經拉開。」謝依霖就認為，拍檔黎卓楠打得很出色，比起亞錦賽，大家的默契是愈來愈好。