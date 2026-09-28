歐國聯｜高普領軍德國仍未贏過　葡萄牙收起C朗贏挪威

前利物浦主帥的高普（Jurgen Klopp），似乎仍未找到德國的取勝之法。在歐洲國家聯賽的第2場，高普帶領的德國隊主場以0:1不敵希臘，2戰僅1分。至於另一邊廂的葡萄牙，在把基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）放在後備席下，球隊以2:1擊敗挪威，2戰2勝。
上場被荷蘭迫和，這是德國隊這套陣容的最後一場，因為之後2場高普採用另一批球員。上半場高普起用不少國家隊新人，上場取得入球的菲歷斯尼美查（Felix Nmecha）與甘美治（Joshua Kimmich）扼守中場。球隊半場還是未找到入球方法，半場互交白卷，德國下半場換入科利安華迪斯（Florian Wirtz），但前場未能入球，後防在74分鐘失守，被高比利斯（Dimitrios Kourbelis）建功，德國隊先落後，德國之後再加入基拿比（Serge Gnabry）增強增力，但球隊仍是未能扳平，在今季歐國聯2戰僅1分。德國同組的荷蘭，就以2:1作客擊敗塞爾維亞。
至於A4組的葡萄牙，作客挪威全取3分。葡萄牙今場把C朗收起在後備席，上半場17分鐘就由祖奧菲歷斯（Joao Felix）先開紀錄。但換邊後被挪威，在51分鐘由艾寧夏蘭特（Erling Haaland）扳平，這是他個人第65個國家隊入球。葡萄牙今場一直沒有讓C朗上陣，但仍在54分鐘由干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）因為挪威門將犯錯，而為葡萄牙再領先，雖然4分鐘後他再為葡萄牙將球放入網，但視像助理裁判（VAR）指拉莫斯越位在先，入球無效，但葡萄牙仍維持2:1的勝果，在今屆2戰2勝。同組，丹麥主場以2:0擊胸威爾斯，威爾斯在今年國際賽事未嘗一勝。
愛爾蘭抗議拒與以色列握手
另外在B3組的比賽受到關注，以色列對愛爾蘭的比賽安排在中立場舉行，愛爾蘭賽前未有與以色列握手，在以色列國歌期間愛爾蘭球員低下頭，同時兩隊隊長也沒有交換錦旗，以示愛爾蘭不滿以色列獲准參加比賽。而愛爾蘭最終以3:0擊敗以色列。