歐國聯｜高普領軍德國仍未贏過　葡萄牙收起C朗贏挪威

前利物浦主帥的高普（Jurgen Klopp），似乎仍未找到德國的取勝之法。在歐洲國家聯賽的第2場，高普帶領的德國隊主場以0:1不敵希臘，2戰僅1分。至於另一邊廂的葡萄牙，在把基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）放在後備席下，球隊以2:1擊敗挪威，2戰2勝。

上場被荷蘭迫和，這是德國隊這套陣容的最後一場，因為之後2場高普採用另一批球員。上半場高普起用不少國家隊新人，上場取得入球的菲歷斯尼美查（Felix Nmecha）與甘美治（Joshua Kimmich）扼守中場。球隊半場還是未找到入球方法，半場互交白卷，德國下半場換入科利安華迪斯（Florian Wirtz），但前場未能入球，後防在74分鐘失守，被高比利斯（Dimitrios Kourbelis）建功，德國隊先落後，德國之後再加入基拿比（Serge Gnabry）增強增力，但球隊仍是未能扳平，在今季歐國聯2戰僅1分。德國同組的荷蘭，就以2:1作客擊敗塞爾維亞。