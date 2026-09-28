名古屋亞運｜電競《王者榮耀》獲銅牌　帆船洛雅怡首日領先（更新）

名古屋亞運進入最後一星期的賽事，香港代表在跳水及韻律泳同樣得第4名，當中跳水女子1米板，陳梓銘取得第4。而在電子競技項目，香港在《王者榮耀》獲得電競的第2面獎牌。至於帆船方面，受到天氣因素影響多項賽事延期，不過洛雅怡在女子單人艇項目兩場比賽後領先。 電子競技項目，香港再添一面銅牌。在《王者榮耀》賽事的四強，香港隊以0:2不敵馬來西亞，但仍取得銅牌。電競項目香港獲得2面銅牌。至於今日（28日）展開的生存遊戲《第五人格》分組賽，香港隊第1場賽事以局數2:0擊敗越南。第2場對馬來西亞輸0:1。

帆船女子單雙人艇皆領先 帆船項目昨日已因為天氣問題取消全部比賽，今日部份比賽同樣要延期。不過在女子單人艇的比賽，香港代表洛雅怡在首日2場比賽後領先，她在首場比賽取得第3，第2場得第1，暫時以4分與泰國選手同分，並領先。男子單人艇方面，貝俊龍2場比賽以1場第6及1場第3，以9分暫時排第5，與領先的中國代表差6分。 女子雙人艇方面，香港有17歲的普珺麗與19歲的麥曉彤合作出戰，二人在4支參賽隊伍中，2場比賽都得第1名而領先，比次席的日本隊少3分。男子雙人艇香港的阿輝與祥傑出戰，首場二人取得第5，之後一場得第4，以9分排第5，與領先的中國、南韓及印度隊伍差4分。

陳梓銘跳水1米板得第4 跳水方面，17歲的陳梓銘上屆1米板取得第6名，今屆她先與隊友的梁家嫸在雙人3米板獲得第4。在今早的1米板她與梁家嫸再挑戰個人項目。在第1跳的時候陳梓銘僅次2位中國選手排第3，之後兩跳她都得第4，在第4跳的反身翻騰一周半曲體，她以49.20分再次在第3，不過之後一跳她又排第4。在總成績陳梓銘以232.75分排第4，與季軍的南韓代表差12.30分。梁家嫸以總分190.65排第7。 男子1米板，阮氏兄弟的阮柏彥單獨參戰，取得第12名。韻律泳今日進行混合團體的自選動作，香港隊取得172.3026分排第4，總成績同樣得第4。

至於單車的BMX項目，香港的郭綽琳在女子競速的3場預賽都取得第6，無緣晉級決賽。舉重，香港唯一男子代表的童家元在男子95公斤級的比賽，取得總成績291公斤，總成績排第9。 射箭王卓盈負近滿分中國選手 射箭項目，女子複合弓個人賽，香港代表的鄭鴻婷在首圈以131:140不敵蒙古選手，而另一位香港代表王卓盈首圈雖然淘汰另一位蒙古的代表，不過在16強面對中國選手吳妮爾，以143:149落敗，吳妮爾在比賽中只打中1次9分，其餘都是10分或中心。