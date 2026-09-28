名古屋亞運｜香港跳水1米板陳梓銘得第4　電競《王者榮耀》獲銅牌

名古屋亞運進入最後一星期的賽事，香港代表在跳水及韻律泳同樣得第4名，當中跳水女子1米板，陳梓銘取得第4。而在電子競技項目，香港在《王者榮耀》獲得電競的第2面獎牌。

17歲的陳梓銘上屆1米板取得第6名，今屆她先與隊友的梁家嫸在雙人3米板獲得第4。在今早（28日）的1米板她與梁家嫸再挑戰個人項目。在第1跳的時候陳梓銘僅次2位中國選手排第3，之後兩跳她都得第4，在第4跳的反身翻騰一周半曲體，她以49.20分再次在第3，不過之後一跳她又排第4。在總成績陳梓銘以232.75分排第4，與季軍的南韓代表差12.30分。梁家嫸以總分190.65排第7。男子1米板，阮氏兄弟的阮柏彥單獨參戰。