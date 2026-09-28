熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
體育
出版：2026-Sep-28 12:44
更新：2026-Sep-28 12:44

名古屋亞運｜香港跳水1米板陳梓銘得第4　電競《王者榮耀》獲銅牌

分享：
2026 09 28T022043Z 1528638782 UP1EM9S06IIWR RTRMADP 3 GAMES ASIA

陳梓銘第2次參加亞運，在女子1米板取得第4名。(路透社)

名古屋亞運進入最後一星期的賽事，香港代表在跳水及韻律泳同樣得第4名，當中跳水女子1米板，陳梓銘取得第4。而在電子競技項目，香港在《王者榮耀》獲得電競的第2面獎牌。

17歲的陳梓銘上屆1米板取得第6名，今屆她先與隊友的梁家嫸在雙人3米板獲得第4。在今早（28日）的1米板她與梁家嫸再挑戰個人項目。在第1跳的時候陳梓銘僅次2位中國選手排第3，之後兩跳她都得第4，在第4跳的反身翻騰一周半曲體，她以49.20分再次在第3，不過之後一跳她又排第4。在總成績陳梓銘以232.75分排第4，與季軍的南韓代表差12.30分。梁家嫸以總分190.65排第7。男子1米板，阮氏兄弟的阮柏彥單獨參戰。

2026 09 28T020506Z 711717281 UP1EM9S05SGWB RTRMADP 3 GAMES ASIA 2026 09 28T020514Z 750454690 UP1EM9S05SPWC RTRMADP 3 GAMES ASIA 2026 09 28T020803Z 422820776 UP1EM9S05XDWL RTRMADP 3 GAMES ASIA 2026 09 28T012340Z 1841738642 UP1EM9S03VBVX RTRMADP 3 GAMES ASIA (SP)JAPAN TOKYO ASIAN+GAMES DIVING WOMEN'S+1M+SPRINGBOARD FINALXxjpseE000121 20260928 PEPFN0A001 AP26271103772911 AP26271103304056 AP26271087208479 2026 09 28T043303Z 473656544 UP1EM9S0CN2ZA RTRMADP 3 GAMES ASIA

韻律泳今日進行混合團體的自選動作，香港隊取得172.3026分排第4，總成績同樣得第4。至於單車的BMX項目，香港的郭綽琳在女子競速的3場預賽都取得第6，無緣晉級決賽。舉重，香港唯一男子代表的童家元在男子95公斤級的比賽，取得總成績291公斤。

電子競技項目，香港再添一面銅牌。在《王者榮耀》賽事的四強，香港隊以0:2不敵馬來西亞，但仍取得銅牌。電競項目香港獲得2面銅牌。射箭項目，女子複合弓個人賽，香港代表的鄭鴻婷在首圈以131:140不敵蒙古選手，而另一位香港代表王卓盈首圈雖然淘汰另一位蒙古的代表，不過在16強面對中國選手吳妮爾，以143:149落敗，吳妮爾在比賽中只打中1次9分，其餘都是10分或中心。

AP26271084658455 AP26271083831219 2026 09 28T040526Z 1797987916 UP1EM9S0BD0YG RTRMADP 3 GAMES ASIA

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務