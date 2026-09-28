英超｜曼城逾百違規被裁定罪成　球會主席心信可證明清白

英超賽會在上星期五（25日）宣布，針對曼城的115宗涉及財務違規的指控罪成，但賽會未公布處分，曼城主席Khaldoon Al Mubarak向球迷發公開信，指相信曼城可以證明自己是無辜。
英超確定了曼城涉及的115宗指控罪成，Al Mubarak透過官網向球迷發出公開信：「根據星期五傳媒的報道，你們有很多人晚上都在忙着回答問題，回覆朋友、家人和同事發來的信息。我也是如此。這是我向家人說明的：『英超的調查程序還有很長的路要走，我們證明球會是清白的信心和決心與一開始一樣堅定。』有很多事情我想和你們分享，以幫助你們理解為甚麼我們對自己的立場如此自信。但基於法律程序的嚴格保密性以及我們尊重這程序的決心，我現在無法這樣做。甚至這封信也經過了多次法律審查，以確保其符合規定。」
英超未有宣布對曼城的處分，不過有可能面對扣分及大額的罰款。在2008年收購藍月亮Al Mubarak指：「雖然有些人急於下結論，周圍也充斥各種的聲音，但一切都沒有改變。我們以前就共同面對過挑戰，並且都取得勝利。仍有不少人企圖破壞我們球會的發展。我們絕不會讓他們得逞。」有關的調查及指控，在2023年2月由「The Athletic」率先報道，至今超過4年時間，而獨立委員會的聽證會亦早在22個月前結束。
英國文化、媒體及體育大臣藍麗姍（Lisa Nandy）接受英國廣播公司（BBC）訪問就要求英超盡快解決事件：「這對球迷來說是非常令人不安，我希望這個問題能盡快得到解決。我當然會密切關注事態的發展，但我們無法將那些規則直接套用在英超聯賽身上。他們必須自行處理事件，並盡快解決。這不僅是為了曼城，更是為了整個足球運動。」