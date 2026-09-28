英超｜曼城逾百違規被裁定罪成　球會主席心信可證明清白

英超賽會在上星期五（25日）宣布，針對曼城的115宗涉及財務違規的指控罪成，但賽會未公布處分，曼城主席Khaldoon Al Mubarak向球迷發公開信，指相信曼城可以證明自己是無辜。

英超確定了曼城涉及的115宗指控罪成，Al Mubarak透過官網向球迷發出公開信：「根據星期五傳媒的報道，你們有很多人晚上都在忙着回答問題，回覆朋友、家人和同事發來的信息。我也是如此。這是我向家人說明的：『英超的調查程序還有很長的路要走，我們證明球會是清白的信心和決心與一開始一樣堅定。』有很多事情我想和你們分享，以幫助你們理解為甚麼我們對自己的立場如此自信。但基於法律程序的嚴格保密性以及我們尊重這程序的決心，我現在無法這樣做。甚至這封信也經過了多次法律審查，以確保其符合規定。」