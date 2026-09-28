名古屋亞運｜杜凱琹吳詠琳乒乓球女雙獲銅牌　板式網球開賽香港代表報捷

名古屋亞運香港乒乓球隊取得一面銅牌。在今日（28日）舉行的女雙四強，香港組合杜凱琹與吳詠琳雖然以局數0:4不敵日本張本美和與早田希娜的組合，但仍獲得一面銅牌。而今增新增的板式網球開幕，香港男雙組合以2:1反勝哈薩克組合晉級。

隨着陳顕樺在男單八強止步，女雙的杜凱琹與吳詠琳成為乒乓的最後希望。然而她們四強遇上日本強敵的張本美和及早田希娜，首局先輸6:11，之後3局香港組合仍輸5:11、4:11及6:11，以局數0:4被淘汰。在沒有銅牌戰下，乒乓球隊仍追平上屆1面銅牌的成績。