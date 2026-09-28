名古屋亞運｜杜凱琹吳詠琳乒乓球女雙獲銅牌　板式網球開賽香港代表報捷（更新）

名古屋亞運香港乒乓球隊取得一面銅牌。在今日（28日）舉行的女雙四強，香港組合杜凱琹與吳詠琳雖然以局數0:4不敵日本張本美和與早田希娜的組合，但仍獲得一面銅牌。而今增新增的板式網球開幕，香港男雙組合以2:1反勝哈薩克組合晉級。 隨着陳顕樺在男單八強止步，女雙的杜凱琹與吳詠琳成為乒乓的最後希望。然而她們四強遇上日本強敵的張本美和及早田希娜，首局先輸6:11，之後3局香港組合仍輸5:11、4:11及6:11，以局數0:4被淘汰。在沒有銅牌戰下，乒乓球隊仍追平上屆1面銅牌的成績。

今屆新增的項目板式網球，香港派出男女子各2支隊伍參加。在男雙的比賽，香港隊今日有毅志恒和盧鐵風的組合在先落後一局3:6下，連贏兩局7:5及6:4，淘汰哈薩克代表晉級，二人下一圈對伊朗。網球方面，香港混雙組合王康怡與王子夫在首圈對烏茲別克代表，首盤打到決勝局落後下，第2盤以6:0大勝追平，但第3盤的「搶十」以9:11見負，未能晉級。 壁球女團兩連勝 之前贏了3面獎牌的壁球隊，香港女隊在女團首場分組對巴基斯坦，港隊派出女單銅牌的陳善鈺，還有何子樂和謝依霖壓陣，以場數3:0獲勝。之後第2場港隊對南韓，同樣贏3:0，下一仗會對蒙古。男隊方面首場對蒙古，港隊由劉子均、梁子軒以及贏得混雙金牌的鄧銘漮出戰，先贏3:0，下一場會對日本。