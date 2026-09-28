北美加勒比海國家聯賽罕見場面　長髮球員令兩對手被紅牌驅逐

北美洲及加勒比海地區國家聯賽，上周末（26日）的一場比賽發生罕見事件，在安奎拉作客安地卡和巴布達的比賽，安奎拉換入1名球員入場，卻一下子讓對手少打兩個。不過安奎拉仍以0:5不敵安地卡和巴布達。

應該沒有多少球迷會留意加勒比海的國家聯賽，在國際足協211個會員中，世界排名210的安奎拉，作客對排名163的安地卡，本身就沒有關注度。比賽的上半場，安地卡已輕鬆領先至5:0，下半場安地卡已經放慢手腳，而安奎拉在比賽的69分鐘作出將會震驚世界的調動，將36歲的施比奧（Aedan Scipio）換入場，施比奧的球技相信也不會受到關注，不過他的外型卻是獨特，有網民稱仔是「世界最長頭髮的足球員」，雖然沒有統計，不過施比奧每次比賽都需要將頭髮綁在腰間，防止在比賽中飄開。