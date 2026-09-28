禾仙夏最新專訪透露成名代價：我失去了平靜和安寧

在世界盃成名的佛得角門神禾仙夏（Vozinha），在近日接受訪問中表示，希望返回成名前的生活，他指因為成名的代價，他失去生活中的平靜和安寧。 40歲的禾仙夏在世界盃中對西班牙一戰成名，入選世界盃的球迷票選最佳門將，還有成為下月公布的金球獎最佳守門員候選人。禾仙夏接受英國《觀察家報》訪問中表示：「我已經失去了我的平靜和安寧。我不再有私隱，或者是比我以前少很多。現在我外出，我去餐廳，總會有人想和我拍照，或希望我簽名。甚至，當然有人在偷拍。這改變了我很多生活，我覺得自己對此無能為力。」

在世界盃悶和西班牙的分組賽後，他社交平台的追隨者一夜爆增，由原本5.6萬，一下子超過百萬。他表示自己知道後立即關閉Instagram的通知功能：「有個球隊飲食的職員來找我，告訴我有數十億追隨者。我當時不理解他說甚麼，我還以為他開玩笑，但他很堅定。之後我賽後在混合採訪區接受採訪，一位記者問我知不知道發生甚麼事。她給我看她的手機，我這才發現我的追隨者超過一百萬。」 不想與煙草酒品博彩公司合作 隨着社交平台火紅，禾仙夏與佛得角足協商量後，決定找回自己的前經理人幫忙，他說：「這不容易回復正常。」禾仙夏再說：「我決定關閉Instagram的通知功能，所以我無法得知誰追蹤了我。」禾仙夏又透露，在世界盃期間，很多公司想找他合作：「我知道在世界盃期間有很多公司和品牌想和我合作。不過在比賽期間我只出席過一個贊助活動。我不知道未來有沒有合作找上門，不過現在我不想與煙草、酒類飲品及博彩公司合作。」